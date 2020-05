(New York) Les équipes des Ligues majeures de baseball ont libéré des centaines de jeunes joueurs alors qu’il semble de plus en plus improbable que les ligues mineures disputent des saisons cet été en raison de la pandémie de coronavirus.

Jake Seiner

Associated Press

Plus de 200 joueurs ont été libérés vendredi et plus de 400 joueurs ont été libérés au cours du dernier mois, selon les transactions publiées sur le site internet des ligues mineures.

Le début des saisons des ligues mineures a été repoussé en mars et les joueurs ont été renvoyés à la maison. Et alors que les Ligues majeures de baseball et le syndicat des joueurs négocient les détails de la reprise de leurs activités, il serait étonnant que le jeu reprenne dans les ligues mineures.

Les Ligues majeures avaient promis 400 $ par semaine jusqu’au 31 mai aux joueurs des ligues mineures ne faisant pas partie des formations de 40 joueurs de chaque équipe. Au moins 15 équipes ont promis de continuer à donner ces compensations au moins jusqu’à la fin du mois de juin. Les Athletics d’Oakland sont la seule équipe à voir annoncé qu’elle mettait fin aux paiements à la fin du mois de mai.

Le directeur général des Royals de Kansas City, Dayton Moore, a annoncé que l’équipe n’allait pas retrancher de joueurs des ligues mineures pendant la pandémie et allait continuer à donner 400 $ en allocation chaque semaine.

« Les joueurs des ligues mineures, ceux dont vous n’entendrez jamais parler, les joueurs qui ne franchiront jamais le niveau A, ces joueurs-là ont un impact aussi important sur la croissance de notre sport que les vétérans de 10 ou 15 saisons », a dit Moore.

« Ils ont l’occasion d’influencer la croissance de notre sport tout comme les individus qui le pratiquent pendant des années parce qu’ils sont les personnes qui retourneront dans les communautés pour enseigner le baseball. Ils travailleront dans des académies. Ils deviendront des entraîneurs dans les écoles secondaires ou universitaires. Ils deviendront des recruteurs. Ils seront entraîneurs dans le baseball professionnel. Ils contribuent à la croissance de notre sport, car ils sont passionnés par le baseball. »

Il n’est pas inhabituel que les équipes des Majeures libèrent des joueurs à cette période-ci de l’année en prévision du repêchage de juin.

Le repêchage aura lieu le 10 juin, mais il serait limité à cinq rondes, à la place de 40.