(New York) Le Baseball majeur aura des allures de sport d’écoles secondaires cet été, s’il reprend avec des mesures strictes de santé et sécurité en raison de la pandémie de la COVID-19.

Ronald Blum

Associated Press

Les joueurs seront encouragés à ne pas prendre leur douche au stade et à arriver déjà en uniforme, comme certains le faisaient quand ils étaient adolescents. Le personnel des équipes n’aura pas la permission de manger au restaurant pendant les voyages.

Oubliez les tapes de main complexes pour célébrer. Même les mascottes n’auront pas accès aux stades lors des rencontres, selon le guide de fonctionnement de 67 pages proposé par le Baseball majeur. Une copie du document a été envoyée aux équipes vendredi et obtenue par l’Associated Press. Ces mesures, d’abord rapportées par The Athletic, sont sujettes à l’approbation de l’association des joueurs.

Les équipes pourront compter sur 50 joueurs dans leur formation et le nombre de membres actifs lors de chaque match est toujours sujet à négociation.

Les joueurs n’auront pas la permission de cracher, d’utiliser des cruches d’eau, des saunas, des piscines ou des chambres de cryothérapie. Les joueurs seront aussi encouragés à porter des gants et ne pas s’échauffer dans des cages de frappeur intérieures.

Les joueurs et instructeurs ne pourront pas toucher leur visage pour envoyer un signal et les téléphones dans les abris seront désinfectés après chaque utilisation. Les équipes seront encouragées à organiser leur réunion à l’extérieur, en pratiquant la distanciation physique.

Pendant le jeu, les joueurs et instructeurs seront encouragés à se tenir loin les uns des autres, des arbitres et de l’adversaire.

Les gérants et entraîneurs devront porter des masques dans l’abri. Tout le personnel des équipes, incluant les joueurs, devra porter de l’équipement de protection individuelle à bord des autobus et avions. L’accès aux restaurants sera interdit, incluant celui de l’hôtel.

« Nous rappelons qu’il s’agit d’une première ébauche et elle sera révisée à plusieurs reprises au fur et à mesure que nous recevrons les commentaires et suggestions des équipes, de l’association des joueurs et des responsables gouvernementaux », a écrit le commissaire adjoint Dan Halem dans le courriel aux propriétaires, présidents des équipes et directeurs généraux qui accompagnaient la copie du guide.

Le tableau indicateur ne sera pas activé pendant les matchs, mais la musique sera permise.

La balle sera mise de côté après avoir été touchée par plusieurs joueurs et les joueurs seront encouragés à ne pas se lancer la balle entre les manches.

Retour graduel

Le guide dévoile aussi le plan pour la reprise des camps. Quand les lanceurs et receveurs auront la permission de recommencer l’entraînement, seulement cinq joueurs à la fois pourront effectuer des exercices. Les équipes pourront ensuite effectuer des entraînements complets, puis des matchs préparatoires seront présentés.

Des tests de dépistage seront effectués à l’arrivée des joueurs et ils devront rester en quarantaine jusqu’à ce qu’ils aient reçu leur résultat.

Pendant la saison, le personnel complet des équipes recevra des thermomètres et devra prendre sa température deux fois chaque matin.

Une fois au stade, ils devront prendre leur température deux autres fois par jour et donner des échantillons pour des tests de dépistage chaque semaine.

Les familles des joueurs, des arbitres ou de toute autre personne affectée par le plan aura accès à des tests et de l’équipement de protection individuelle.

Toute personne dont la température est élevée ou présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant eu contact avec un cas confirmé devra passer un test de dépistage dès que possible. Elle ne pourra rejoindre l’équipe avant deux contrôles négatifs séparés d’au moins 24 heures. Les médecins de l’équipe et du Baseball majeur devront aussi donner leur permission avant que la personne rejoigne l’équipe.