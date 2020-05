(Forth Worth, Texas) Le Globe Life Field, nouveau domicile des Rangers du Texas, sera mis à profit avant le début espéré de la saison du baseball majeur.

La Presse canadienne

Les commissions scolaires Mansfield et Burleson ont annoncé que leurs cérémonies de remise des diplômes auront lieu au nouveau stade de 1,2 milliard, dans moins d’un mois.

La nouvelle a été rapportée par le quotidien Fort Worth Star-Telegram.

La commission scolaire Mansfield et ses six écoles secondaires vont célébrer les graduations les 2 et 3 juin, avec trois écoles secondaires chaque jour. Puis, les quatre écoles secondaires de la commission scolaire Burleson suivront le 6 juin.

Ces trois journées seront les premiers évènements au Globe Life Field, qui devaient être inauguré par les matchs de baseball des Rangers. Le stade flambant neuf a été livré le 23 mars et devaient être mis en valeur par le match inaugural à domicile de cette équipe de la Ligue américaine.

De l'espace entre les diplômés

Les deux districts ont dit que les protocoles de sécurité mis en place durant la pandémie seront exigés lors des cérémonies.

« Nous attendons avec impatience de célébrer notre cohorte 2020. Notre priorité est la santé de nos étudiants, familles, administrateurs et personnel, a déclaré le district Burleson, par communiqué. Nous respecterons les protocoles de sécurité et nous appliquerons les directives de distance sociale. »

Jeudi, l'agence d'Éducation du Texas a autorisé les remises de diplômes en plein air, à partir du 1er juin. Comme le Globe Life Field a un toit rétractable, qui sera ouvert, et énormément d'espace sur le terrain multisports, il peut être utilisé pour de tels événements requérant une stricte distanciation physique..

Les districts scolaires Irving, Rockwall et Forney comptent eux aussi utiliser le Globe Life Field.

Avec La Presse