(New York) Le baseball majeur va faire passer sa séance de sélection amateur de 40 à cinq rondes cette année, une mesure qui pourrait permettre aux équipes d’économiser environ 30 millions US.

Ronald Blum

Associated Press

Les formations ont obtenu la permission de réduire le repêchage dans le cadre de l’entente intervenue le 26 mars entre l’Association des joueurs et les autorités du baseball majeur. Ces dernières envisagent de prendre une décision finale la semaine prochaine et s’en tenir au minimum, selon une personne au fait de la situation. Cette personne s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat car aucune décision n’a été annoncée.

La première journée du repêchage demeurera le 10 juin, mais la séance de sélection s’étendra sur deux jours au lieu de trois. La date limite pour signer un contrat sera vraisemblablement repoussée du 10 juillet au 1er août, selon cette même personne.

Seulement 160 joueurs seront sélectionnés, de loin le plus bas total depuis que le repêchage annuel a été instauré en 1965. La valeur globale de leurs bonis de signature se chiffre à 235 906 800 $ US. Le montant éliminé s’élève à 29 578 100 $ US.

Les équipes ont adopté cette mesure au moment où le début de la saison a été repoussé par la pandémie de coronavirus et alors que le baseball essaie de réduire ses dépenses pour compenser la perte de revenus.

L’agent Jeff Berry, coprésident de CAA Baseball, a critiqué la mesure qui démontre, selon lui, un grand manque de clairvoyance.

« Le fait de réduire de façon draconienne les opportunités et le bassin de talent freine la croissance et la diversité à tous les niveaux et, dans les faits, se veut un sabotage auto-infligé de la santé à long terme et de la popularité du sport. »

Dans le cadre de l’entente avec l’Association des joueurs, les critères visant à déterminer les bassins de bonis de signature vont demeurer aux mêmes niveaux qu’en 2019.

Les joueurs qui n’auront pas été sélectionnés ne pourront accepter des bonis de signature de plus de 20 000 $, ce qui pourrait inciter un plus grand nombre de joueurs issus des écoles secondaires à se joindre à une équipe universitaire.

Par ailleurs, puisque la NCAA limite le nombre à 11,7 le nombre de bourses d’études accordées pour jouer au baseball, un tel changement pourrait inciter un plus grand nombre d’espoirs à se diriger vers un collège préuniversitaire.