(Baltimore) Le voltigeur des Orioles de Baltimore Dwight Smith fils a bien hâte de retourner sur le terrain, mais avant d’être absolument certain que ce soit sécuritaire de le faire.

David Ginsburg

Associated Press

S’adressant aux médias par téléconférence de son domicile de la Géorgie, mercredi, Smith a déclaré qu’il ne souhaite pas retourner au jeu tant que la menace de contracter la COVID-19 n’est pas complètement enrayée.

Smith a indiqué qu’il y avait une certaine inquiétude chez les joueurs, « qui veulent s’assurer à 100 % que ce soit sécuritaire ».

« Quand nous obtiendrons le feu vert – si nous l’obtenons –, on ne veut pas contracter ce virus et le transmettre et poursuivre cette pandémie », a-t-il ajouté.

Smith a passé le temps avec sa famille dans cette période d’isolement, mais il a aussi pris le temps de participer à un défi en compagnie d’autres joueurs de s Majeures sur MLB The Show 19. Smith a terminé avec une fiche de 19-10 et a été nommé meilleur gérant de la ligue des joueurs.



