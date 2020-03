Une bannière des Ligues majeures de baseball aux couleurs du drapeau du Mexique avait été mise bien en évidence par des amateurs avant un match de saison entre les Reds de Cincinnati et les Cardinaux de St.Louis à l'Estadio de Beisbol de Monterrey, au Mexique, le 13 avril 2019.

Le baseball majeur annule ses matchs au Mexique et Porto Rico

(New York) Le Baseball majeur a annulé deux matchs à Mexico, ainsi qu’une série de trois rencontres à Porto Rico.

Associated Press

Ces annulations sont rendues obligatoires par la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement.

Les Diamondbacks de l’Arizona et les Padres de San Diego devaient s’affronter les 18 et 19 avril au stade Alfredo-Harp-Helu de Mexico, un stade de baseball de 20 000 places inauguré en mars 2019.

Les Mets de New York et les Marlins de Miami devaient quant à eux s’affronter trois fois au stade Hiram-Bithorn de San Juan, du 28 au 30 avril.

La MLB a retardé le début de sa saison au moins jusqu’à la mi-mai en raison du coronavirus. Si ces matchs sont remis au calendrier, ils le seront à Phoenix et Miami, au stade des équipes locales pour ces séries.

Le Baseball majeur avait déplacé deux matchs prévus à San Juan, Porto Rico, entre les Marlins et les Pirates de Pittsburgh en 2016 en raison des inquiétudes causées par le Zika, un virus transmis pour les piqûres d’insectes causant des déformations congénitales. La MLB était toutefois retournée deux ans plus tard au Hiram-Bithorn pour deux matchs entre les Indians de Cleveland et les Twins du Minnesota.

Les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis doivent s’affronter au Stade olympique de Londres, les 13 et 14 juin. Ces deux rencontres sont toujours à l’horaire.