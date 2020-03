(New York) Le Baseball majeur songerait à annuler le repêchage 2020 et repousser sa période pour les embauches internationales afin de sauver de l’argent, alors que le début de la saison sera retardé par la pandémie de coronavirus, a appris l’Associated Press.

Ronald Blum

Associated Press

Des discussions sont en cours entre les dirigeants des deux ligues et l’association des joueurs. Plusieurs enjeux causent des maux de tête aux deux parties, dont le temps de service, qui sert à déterminer l’admissibilité à l’arbitrage, puis à l’autonomie. Le Baseball majeur a suggéré d’offrir une saison complète de temps de service pour une campagne de 130 matchs ou plus, et un temps proportionnel de service pour une saison plus courte, ont indiqué des personnes au courant des négociations à l’AP.

Le syndicat des joueurs souhaite voir le Baseball majeur reconnaître une saison complète de service même si aucun match n’était joué, a dit une personne.

Le calendrier de la saison 2020 n’est toujours pas connu puisqu’il n’y a pas encore moyen de déterminer quand la saison commencera.

La campagne devait commencer le 26 mars, mais le lancement a été repoussé au moins jusqu’à la mi-mai. Les deux parties souhaitent trouver un moyen de présenter autant de matchs que possible.

Certaines solutions radicales n’ont pas encore été abordées de manière sérieuse, comme l’augmentation des programmes doubles et un calendrier jusqu’à tard dans l’automne en présentant des matchs à huis clos ou dans des sites où il fait plus chaud.

Puisque l’entrée des revenus liés à la vente de billets, des droits de télédiffusion et des commanditaires pourrait être retardée, des équipes ont averti le bureau du commissaire qu’elles craignaient devoir effectuer des mises à pied. Les bonus à la signature remis aux joueurs repêchés avoisinent annuellement les 400 millions.

Le repêchage devait avoir lieu en juin en marge de la Série mondiale de baseball universitaire. Cet événement a cependant été annulé. La période d’embauches internationales a lieu du 2 juillet au 15 juin de l’année suivante.

Les parties discutent aussi de la possibilité de voir les équipes payer les joueurs en avance, eux qui sont habituellement payés seulement pendant la saison.

Il est aussi question d’un gel des transactions pendant la suspension des activités.

Certains joueurs continuent d’utiliser les installations du camp de leur équipe, mais les Rockies du Colorado et les Diamondbacks de l’Arizona ont décidé de mettre fin aux entraînements volontaires dans le complexe qu’ils partagent à Scottsdale, en Arizona. Les autorités locales ont recommandé l’arrêt des activités en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Diamondbacks ont décidé de poursuivre leurs activités au Chase Field, à Phoenix. Certains membres des Rockies vont rentrer chez eux, tandis que d’autres prendront la direction de Denver pour s’entraîner de manière volontaire au Coors Field.