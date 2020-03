Le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman, n’a pas voulu identifier le joueur des mineures infecté au coronavirus. On le voit ci-haut avant un match de la ligue des Pamplemousses, en Floride cet hiver.

(Tampa) Un joueur des ligues mineures faisant partie de l’organisation des Yankees de New York a été déclaré positif au coronavirus, devenant le premier joueur affilié au Baseball majeur à contracter la COVID-19.

Associated Press

Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a affirmé dimanche qu’un « jeune joueur » a été affecté, sans l’identifier. Cashman a ajouté que le joueur se « sent beaucoup mieux » et que les symptômes sont moins forts. Il a tout de même été placé en isolement.

« Il n’a pas eu d’interactions avec nos joueurs des ligues majeures », a ajouté Cashman lors d’une conférence téléphonique.

PHOTO D’ARCHIVES MARK LENNIHAN, AP Le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman, n’a pas voulu identifier le joueur des mineures infecté au coronavirus.

Pour leur part, les Marlins de Miami sont devenus la première équipe à fermer l’accès à leur centre d’entraînement. Les joueurs ont reçu l’ordre de prendre une pause et d’éviter les activités de groupe.

La décision a été prise par l’équipe, et non à la suite d’une demande du Baseball majeur. Le Baseball majeur devrait informer les équipes de ses nouvelles mesures, lundi.

Certains joueurs des Marlins ont des maisons près du centre d’entraînement, à Jupiter, et prévoient y rester. D’autres vont rentrer chez eux.

En raison de la pandémie de coronavirus, le Baseball majeur et l’Association des joueurs ont donné l’option aux joueurs de rester sur le site de leur camp, de rentrer chez eux ou dans la ville de leur équipe.

Les Rangers du Texas ont également emboîté le pas.

Le directeur général de l’équipe, Jon Daniels, a annoncé en début de soirée que l’équipe avait également fermé les portes de son centre d’entraînement en Arizona, ordonnant aux joueurs de rentrer à la maison. Il a mentionné qu’environ 20 joueurs allaient regagner la région de Dallas-Fort Worth, où se situe leur résidence ou la résidence qu’ils occupent lors de la saison régulière.

Un avion a été mobilisé lundi pour ramener les joueurs au Texas, bien que plusieurs joueurs aient choisi de se rendre par voie terrestre.

Daniels a ajouté que cinq ou six joueurs allaient demeurer en Arizona, aux côtés de quelques membres du personnel de l’équipe qui se dirigeront vers leur résidence secondaire située près du centre d’entraînement.

Le représentant des joueurs des Yankees, Zach Britton, a récemment indiqué que l’équipe avait voté en faveur de rester à Tampa et de continuer à participer à des entraînements sur une base volontaire.

Cashman a affirmé qu’il s’attendait à ce que les plans changent rapidement.

Il a aussi indiqué que le centre d’entraînement des ligues mineures était fermé jusqu’au 25 mars et que certains joueurs et membres du personnel ont été placés en quarantaine. Il a ajouté que les centres d’entraînement des ligues mineures et majeures subissaient des nettoyages en profondeur.

Le reste du calendrier préparatoire du Baseball majeur a été annulé jeudi et le début de la saison, prévu le 26 mars, a été retardé d’au moins deux semaines.