Les deux matchs préparatoires opposant les Blue Jays de Toronto aux Yankees de New York, prévus les 23 et 24 mars au Stade olympique, ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le promoteur d’événements evenko, qui organisait leurs deux affrontements, en a fait l’annonce vendredi soir, par l’entremise d’un gazouillis publié sur Twitter.

evenko a affirmé dans un court communiqué qu’il a pris connaissance des mesures mises en place par le gouvernement du Québec, quant à la suspension des événements de plus de 250 personnes pour une période de 30 jours, et qu’il prenait très au sérieux la sécurité et la santé de ses clients.

La veille, le Baseball majeur avait décidé de retarder le début de sa saison tout en interrompant les camps printaniers.

Le Stade olympique est l’hôte de quelques matchs préparatoires des Blue Jays depuis 2014. La formation torontoise a croisé le fer avec les Mets de New York, les Reds de Cincinnati, les Red Sox de Boston, les Pirates de Pittsburgh, les Cardinals de St. Louis et les Brewers de Milwaukee.