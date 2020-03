Le début de la saison régulière des Ligues majeures de baseball sera repoussé d’au moins deux semaines à cause du coronavirus, a annoncé le bureau du commissaire Robert Manfred jeudi.

La Presse canadienne

De plus, le reste du camp d’entraînement printanier est annulé.

Cette décision est logique, étant donné que la veille les Mariners ont annoncé qu’ils allaient devoir lancer leur saison ailleurs qu’à Seattle.

Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, avait interdit mercredi matin tout rassemblement de plus de 250 personnes jusqu’à la fin mars. Les Mariners devaient lancer leur saison le 26 mars à leur domicile, le T-Mobile Park, contre les Rangers du Texas.

Les Rangers devaient disputer une série de quatre rencontres du 26 au 29 mars, puis, les Mariners devaient accueillir les Twins du Minnesota, du 30 mars au 1er avril.

L’équipe avait aussi déclaré par communiqué qu’elle travaillait de concert avec le Bureau du commissaire de la MLB afin de lui trouver un site temporaire pour disputer ses rencontres. Ce qui ne sera plus nécessaire — à court terme, du moins.

D’autre part, evenko n’a toujours pas indiqué ce qui arrivera avec les matchs préparatoires qui devaient être présentés au Stade olympique les 23 et 24 mars entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York.