(Tampa) Les Yankees de New York devront vraisemblablement se passer des voltigeurs Aaron Judge et Giancarlo Stanton pour leurs premiers matchs de la saison, qui doit s’amorcer le 26 mars, à Baltimore.

Mark Didtler

Associated Press

Judge devra subir de plus amples tests pour déterminer la cause des douleurs ressenties au muscle pectoral droit, près de l’épaule. Le voltigeur de droite ne peut frapper depuis une semaine avant le début du camp en raison de cette blessure. Il a ressenti de l’inconfort, vendredi, quand il a participé à un exercice au bâton dans la cage pour une deuxième journée d’affilée.

Stanton s’est blessé au mollet droit lors d’exercices défensifs le 26 février. Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, préfère jouer de prudence dans son cas et affirme qu’on le reverra en avril.

Depuis qu’il a été élu recrue de l’année dans l’Américaine en 2017, Judge a été limité à 112 rencontres en 2018 par une fracture au poignet droit et à 102 matchs l’an dernier, en raison d’une élongation des obliques du côté gauche.

Stanton a été acquis des Marlins de Miami avant la saison 2018. Le voltigeur de gauche n’a disputé que 18 matchs en 2019, alors qu’il a été aux prises avec des blessures au biceps gauche et au genou droit.

Les Yankees sont déjà privés du voltigeur de centre Aaron Hicks, qui a subi une reconstruction ligamentaire du coude en octobre. Il ne sera pas de retour avant l’été.

En leur absence, les Yankees devraient envoyer Brett Gardner au champ centre, flanqué de Michael Tauchman et Clint Frazier. Miguel Andujar, finaliste au titre de recrue par excellence en 2018 au troisième-but, a aussi passé du temps dans la gauche au camp.

Cashman n’a pas approché d’autres clubs pour d’éventuelles transactions.

Les Yankees amorceront également la saison sans trois de leurs principaux partants. Le droitier Luis Severino ratera tout 2020 en raison d’une reconstruction ligamentaire du coude subie le 27 février. Le gaucher James Pacton est sur la touche jusqu’à la fin mai ou au début juin en raison d’une hernie discale et un kyste qui ont nécessité une opération. Finalement, le droitier Domingo German doit purger les dernières 63 rencontres d’une suspension de 81 pour avoir contrevenu à la politique du Baseball majeur sur la violence conjugale.

Après avoir accepté une entente de neuf ans et 324 millions US, le droitier Gerrit Cole est le fer-de-lance d’une rotation qui inclut Masahiro Tanaka et les gauchers J.A. Happ et Jordan Montgomery.

Jonathan Loaisiga ainsi que les recrues Deivi Garcia et Michael King sont les candidats au dernier poste de partant.