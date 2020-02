Pour Stephen Bronfman, ce sera une équipe du baseball majeur à temps partagé ou pas d’équipe du tout. Le meneur du projet du retour des Expos, Stephen Bronfman, a révélé samedi que son groupe de gens d’affaires pourrait difficilement trouver l’argent nécessaire pour acheter seul une équipe du baseball majeur à temps complet. « Ç’aurait été difficilement réaliste, même pour moi. […] Au Québec, trouver cet argent, c’est un très grand risque », a indiqué M. Bronfman dans une entrevue au Journal de Montréal.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Dans cette entrevue, Stephen Bronfman révèle aussi que son groupe entend devenir actionnaire minoritaire des Rays de Tampa Bay d’ici la fin de l’année 2020, ce qui serait un avancement majeur dans le projet d’équipe à temps partagé. M. Bronfman dit aussi que si le projet d’équipe à temps partagé voit le jour, la nouvelle équipe ne s’appellera pas les Expos ni les Rays : elle aura un nouveau nom.

M. Bronfman, qui défend le projet d’une équipe à temps partagé entre Montréal et Tampa Bay depuis presque un an, explique qu’il aurait été « difficilement réaliste » pour son groupe de gens d’affaires de réunir l’argent nécessaire pour acheter une équipe à temps complet. Selon Forbes, une équipe du baseball majeur vaut environ 1,78 milliard US, soit 2,3 milliards CAN. Il faut aussi des fonds pour construire un nouveau stade au centre-ville de Montréal, évalués au moins à 500 millions CAN.

« C’est mieux qu’une équipe d’expansion qui aurait coûté au bas mot 2 milliards avant même un premier match. Ç’aurait été difficilement réaliste, même pour moi. Aux États-Unis, il y a plusieurs hommes d’affaires qui peuvent mettre 2 ou 3 G$ pour acheter une équipe. On parle de 3 G$ pour les Mets [de New York]. Mais au Québec, trouver cet argent, c’est un très grand risque. J’aurais eu à supporter un énorme stress. Avec ce nouveau concept, nous entrons dans une famille où tout le monde s’entend bien. Et le temps de construire le stade va nous permettre d’apprivoiser le concept, de démystifier et d’expliquer le profit qu’on peut tirer pour la ville », a indiqué M. Bronfman en entrevue au Journal de Montréal.

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le Tropicana Field où évoluent les Rays de Tampa Bay

Le baseball majeur et Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays de Tampa Bay, appuient le projet d’une équipe à temps partagé qui jouerait la moitié de ses matchs à Tampa Bay et l’autre moitié (durant l’été) dans un nouveau stade à Montréal. M. Bronfman indique qu’il deviendra actionnaire des Rays d’ici « quelques mois ».

« D’ici quelques mois, trois ou quatre sans doute, notre groupe de Montréal va devenir copropriétaire de l’équipe de Tampa avec Stuart Sternberg, le propriétaire actuel des Rays, a dit M. Bronfman samedi au Journal de Montréal. Les négociations sont très avancées. Nous allons devenir des actionnaires minoritaires, mais ça ne nous dérange absolument pas. Stuart Sternberg est un homme droit qui n’a rien d’un Jeffrey Loria [ancien propriétaire des Expos]

Montréal et Ottawa doivent prendre une décision sur le terrain du bassin Peel

Cette annonce de l’intention du groupe de M. Bronfman de devenir actionnaire minoritaire des Rays survient alors que la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral doivent décider au cours des prochains mois ce qu’ils feront du terrain au bassin Peel convoité par le groupe de M. Bronfman pour construire un nouveau stade de baseball au centre-ville.

L’Office de consultation publique de Montréal a tenu des consultations publiques l’automne dernier et doit rendre son rapport prochainement. Montréal et Ottawa devront ensuite décider si le terrain convoité par le groupe de M. Bronfman accueillera ou non son projet de stade de baseball – et le cas échéant, à quelles conditions. M. Bronfman entend développer un vaste projet immobilier autour de son stade de baseball.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Vue sur le bassin Peel

« Le projet mixte va aider le baseball et le baseball va aider l’immobilier. La Ville le veut, notre partenaire Devimco le veut et on espère que tout va bien aller », dit M. Bronfman au Journal de Montréal.

Selon M. Bronfman, le projet d’une équipe à temps partagé n’est pas un prélude pour le déménagement complet d’une équipe à temps plein à Montréal. « Et je veux être clair, ce n’est pas une histoire de garde partagée qui cache un transfert permanent dans quelques années, poursuit M. Bronfman. Nous croyons dans ce projet. Ça fait déjà 16 ans que nous avons perdu les Expos, on ne veut pas faire la gaffe une autre fois de rater cette opportunité. »

Dernier détail révélé par M. Bronfman : la nouvelle équipe à temps partagé, si elle se concrétise un jour, ne portera pas le nom des Expos ni le nom des Rays. « On ne sait pas comment s’appellera la nouvelle équipe. On va peut-être faire comme Mitch Garber le fait à Seattle avec le hockey et lancer un grand concours populaire, indique M. Bronfman. On va sans doute embaucher une agence. Mais on va trouver le nom tous ensemble et les gens vont l’adopter. Faut comprendre, c’est une nouvelle équipe qui, on l’espère, va même contribuer à rapprocher deux villes et deux marchés. Tampa, c’est beau, St. Petersburg, c’est magnifique. Et c’est moins cher que sur la côte est. »