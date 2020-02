(St. Marys) Le commentateur Jacques Doucet fera son entrée au Temple de la renommée du baseball canadien en juin prochain.

La Presse canadienne

Doucet, qui est âgé de 79 ans, a couvert les activités des Expos de leur arrivée en 1969, jusqu’à leur départ, en 2004. Lors des trois premières saisons, il a été le journaliste attitré à la couverture de l’équipe pour le quotidien La Presse. À compter de 1972, il a été embauché comme descripteur des matchs à la radio, poste qu’il occupera jusqu’au tout dernier retrait du club, en octobre 2004.

Celui qui agit maintenant à titre de descripteur des matchs des Blue Jays de Toronto sur les ondes de TVA Sports sera intronisé le 20 juin prochain, à St. Marys, en compagnie de l’ex-premier-but des Blue Jays John Olerud, du Britanno-Colombien Justin Morneau, ainsi que de l’ex-lanceur des Jays Duane Ward.

Olerud, qui a failli mourir d’un anévrisme au cerveau pendant ses études universitaires en 1989, a disputé 17 saisons dans le Baseball majeur, dont huit avec les Jays. Il était reconnu pour porter un casque protecteur en tout temps.

PHOTO DAVID COOPER, ARCHIVES TORONTO STAR John Olerud avec les Blue Jays de Toronto en 1993.

Il a été un élément clé des deux conquêtes de la Série mondiale des Jays, en 1992 et 1993, année où il a remporté le championnat des frappeurs de l’Américaine avec une moyenne de,363, 24 circuits et 54 doubles, un sommet dans la ligue.

Le baseballeur de 51 ans de Seattle, qui a aussi joué pour les Mets de New York, les Mariners, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston avant de se retirer en 2005 a maintenu une moyenne de ,295 en carrière avec une moyenne de présence/puissance de ,863. Il a frappé 255 circuits et produit 1230 points en 2234 rencontres, dont 920 à Toronto.

Morneau, choix de troisième tour des Twins du Minnesota en 1999, a joué 14 saisons dans la MLB, dont 11 avec les Twins. Il a remporté le titre de joueur par excellence de l’Américaine en 2006 et le championnat des frappeurs de la Nationale avec les Rockies du Colorado en 2014, maintenant une moyenne de ,319 en 135 matchs.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Morneau avec les Twins du Minnesota en 2013.

Sélectionné quatre fois pour le match des étoiles, Morneau a conclu sa carrière avec une moyenne offensive de ,281. Il a été le premier-but du Canada pour les Classiques mondiales de 2006, 2009, 2013 et 2017.

Âgé de 38 ans, Morneau a pris sa retraite en 2018 et est conseiller spécial aux opérations baseball pour les Twins.

Ward, un releveur droitier a disputé 462 matchs dans les Majeures de 1986 à 1995. De ce nombre, seulement 10 ont été joués dans un autre uniforme que celui des Jays.

Âgé de 55 ans, Ward est aussi un double champion de la Série mondiale. Il a récolté 121 sauvetages en carrière et retiré 679 frappeurs sur des prises en 666 manches et deux tiers.