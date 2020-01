Curtis Granderson avec les Yankees de New York en 2011.

(Miami) Le voltigeur étoile Curtis Granderson a annoncé sa retraite après avoir passé 16 saisons dans les Ligues majeures de baseball, vendredi.

Associated Press

Granderson a joué pour sept équipes au fil de sa carrière. Il a pris part au match des étoiles alors qu’il évoluait pour les Tigers de Detroit en 2009, et en a fait autant alors qu’il représentait les Yankees de New York en 2011 et 2012.

En 2011, il a dominé le Baseball majeur avec 136 points marqués, et il a mené la Ligue américaine avec 119 points produits. Quatre ans plus tôt, avec les Tigers, il était devenu le troisième joueur de l’histoire à réussir au moins 30 doubles, 20 triples, 20 circuits et 20 larcins au cours d’une même saison.

Il a frappé pour une moyenne de ,183 en 138 rencontres la saison dernière avec les Marlins de Miami. Il a aussi joué pour les Blue Jays de Toronto, les Brewers de Milwaukee, les Dodgers de Los Angeles et les Mets de New York, terminant sa carrière avec une moyenne de ,249, 344 longues balles et 937 points produits.

Granderson, qui dirige une fondation dédiée à l’enfance et qui est très impliqué au niveau communautaire, a déclaré qu’il continuera de faire la promotion du baseball auprès des jeunes en difficulté.