(Houston) Dusty Baker a été nommé à titre de successeur d’AJ Hinch au poste de gérant des Astros de Houston.

Kristie Rieken

Associated Press

Les dirigeants de l’équipe ont confirmé l’embauche mercredi et précisé que Baker rencontrera les médias à Houston jeudi.

À l’âge de 70 ans, Baker deviendra l’aîné des gérants du Baseball majeur. Hinch a été congédié le 13 janvier, quelques heures après avoir été suspendu pour une saison complète par les autorités du Baseball majeur pour son rôle dans le scandale des vols de signaux chez les Astros.

L’embauche de Baker est un signe que les champions en titre de la Ligue américaine veulent ajouter la présence d’un vétéran à une organisation qui a été secouée par les licenciements de Hinch et du directeur général Jeff Luhnow. Baker compte 22 ans d’expérience à titre de gérant, un poste qu’il a occupé pour la première fois en 1993 avec les Giants de San Francisco.

Trois fois élu gérant de l’année dans la Ligue nationale, Baker a occupé ce poste pour la dernière fois avec les Nationals de Washington. L’organisation de la capitale américaine l’a limogé après que l’équipe eut présenté un dossier de 97-65 en 2017.

Depuis 2018, Baker a travaillé à titre de conseiller spécial pour Larry Baer, le président et chef de la direction des Giants, autant au niveau des opérations baseball que des affaires. Il a assisté régulièrement aux matchs de son fils Darren à l’Université de la Californie à Berkeley.

« Tout a long de sa brillante carrière, Dusty a affiché les qualités que nous recherchions chez un gérant », a déclaré le propriétaire Jim Crane, dans un communiqué.

« Il est un gagnant et plus important encore, un leader fort qui a mérité le respect non seulement de ses joueurs mais, virtuellement, de tous ceux avec qui il est entré en contact au baseball. Nous sommes extrêmement excités de nommer Dusty à titre de nouveau leader de notre équipe. »

Baker s’est dit reconnaissant de se voir offrir cette opportunité.

« Il s’agit d’une remarquable équipe composée de grands joueurs qui savent comment gagner. J’applaudis Jim Crane pour le leadership qu’il a affiché au cours des dernières semaines, et j’ai hâte de travailler avec lui et avec les joueurs afin d’amener un championnat à la ville de Houston. »

Baker se mettra à la poursuite d’un premier championnat, à la tête d’une équipe qui comptera sur la plupart des joueurs qui ont participé à la Série mondiale pour la deuxième fois en trois ans avant de s’incliner face aux Nationals, en octobre.

L’embauche de Baker fait aussi contraste avec la récente tendance des Astros à se tourner vers la jeunesse, ce qu’elle avait fait avec Hinch qui était âgé de 41 ans. Baker dirigera une équipe qui devrait, une fois de plus, aspirer aux grands honneurs après avoir gagné au moins 100 matchs lors de chacune des trois dernières saisons.

Mais ce sera aussi un défi pour un homme qui n’a pas géré au baseball lors de deux dernières saisons et qui devra vraisemblablement affronter les répercussions de la saga des vols de signaux, qui viendra certainement entacher les efforts des Astros de retourner à la Série mondiale.

Au fil de sa carrière comme gérant, Baker a accumulé 1863 victoires et 1636 défaites pendant ses 10 années avec les Giants, quatre avec les Cubs de Chicago, six avec les Reds de Cincinnati et deux autres avec les Nationals.

À titre de joueur, Baker a passé 19 saisons dans les Ligues majeures à titre de voltigeur et a été élu deux fois au sein des équipes d’étoiles. Il a amorcé sa carrière avec les Braves d’Atlanta avant de se joindre aux Dodgers de Los Angeles, où il a gagné la Série mondiale en 1981. Il a également porté les couleurs des Athletics d’Oakland et des Giants.

Sur le plan individuel, il a été élu le joueur le plus utile à son équipe lors de la Série de championnat de la Ligue nationale de 1977 et a remporté un Gant d’Or en 1981. Il a aussi été élu gérant de l’année en 1993, en 1997 et en 2000 et a mené les Giants à la Série mondiale de 2002 qu’ils ont perdue en sept matchs cotre les Angels d’Anaheim.