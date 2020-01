(New York) L’identité du votant qui a privé Derek Jeter d’une intronisation unanime au Temple de la renommée du baseball majeur, mardi, pourrait ne jamais être connue, ce qui n’agace nullement ni Jeter, ni les dirigeants du Temple.

Ronald Blum

Associated Press

Les membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), sont ceux qui optent, sur une base individuelle, de rendre leur vote public ou non. Lorsque la BBWAA a choisi, à compter de 2012, de dévoiler les votes individuels pour le trophée Cy Young et pour les titres de joueur le plus utile à son équipe, de recrue de l’année et de gérant de l’année, l’organisme avait également décidé de révéler au public tous les votes en vue de l’intronisation au Temple. Selon Jack O’Connell, secrétaire-trésorier de la BBWAA, la décision avait été prise dans le but « d’être complètement transparent ».

Or, selon ce qu’a déclaré O’Connell mercredi, les membres du conseil d’administration du Temple ont rejeté la suggestion, préférant laisser le choix à l’individu de dévoiler son vote ou non.

Lors d’une conférence de presse où elle était accompagnée de O’Connell, Jane Forbes Clark, la présidente du conseil d’administration du Temple, a dit être à l’aise avec le processus actuel.

La BBWAA va annoncer, le 4 février, les choix des votants qui ont accepté de rendre leur vote public. Sur les 228 bulletins qu’avait recueillis Ryan Thibodaux, le nom de Jeter avait été inscrit sur chacun d’entre eux. En tout, 397 bulletins de vote ont été acheminés.

Questionné à savoir ce qu’il dirait au votant qui n’a pas inscrit son nom sur son bulletin, Jeter n’a pas voulu s’aventurer sur ce terrain.

« Je me concentre sur ceux qui m’ont choisi, a-t-il expliqué. Ça prend beaucoup de gens qui sont tous d’accord pour vous amener à cette étape et pour cette raison, je ne pense pas à ça. Je suis heureux d’être assis à cette tribune. C’est quelque chose qui ne me traverse pas l’esprit. »

Mariano Rivera, un coéquipier de Jeter lors de cinq conquêtes de la Série mondiale, est devenu le premier choix unanime l’an dernier, lorsque son nom s’est retrouvé sur chacun des 425 bulletins de vote.

Il avait alors effacé le record pour le plus haut pourcentage de votes, qui appartenait au voltigeur Ken Griffey fils depuis 2016. Le nom de Griffey fils avait été inscrit sur 437 des 440 bulletins de vote, pour une proportion de 99,3 %.