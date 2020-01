(Boston) Les Red Sox de Boston ont congédié leur gérant Alex Cora, mardi, après que le commissaire du baseball majeur Rob Manfred eut révélé qu’il était impliqué scandale du vol des signaux qui a éclaboussé les Astros de Houston dans les dernières semaines.

Associated Press

Dans le plus important scandale sportif aux États-Unis depuis le « Spygate » des Patriots de la Nouvelle-Angleterre le commissaire, Manfred a affirmé que Cora est celui qui a mis en place le système de vols de signaux utilisé par les Astros. Son nom figure d’ailleurs à 11 reprises dans le rapport produit par la MLB suite aux allégations de tricherie.

PHOTO BOB LEVEY, AFP Le gérant A. J. Hinch et le directeur général Jeff Lunhow

Les Red Sox font eux aussi l’objet d’une enquête pour des vols de signaux alors qu’ils étaient sous la direction de Cora en 2018.

Cora a rencontré l’état-major des Red Sox mardi.

« Vu les conclusions du rapport et les sanctions imposées par le commissaire, nous avons collectivement décidé qu’il était impossible qu’Alex puisse diriger l’équipe dans le futur et nous avons rompu nos liens d’un commun accord », a déclaré l’équipe dans un communiqué publié conjointement par les propriétaires de l’équipe et Cora.

Manfred a précisé qu’il attendait le rapport de l’enquête visant les Red Sox pour donner une sanction à Cora, qui pourrait être pire qu’une suspension d’une seule saison.

L’actuel gérant des Mets de New York, Carlos Beltran, alors un joueur avec les Astros, faisait partie des gens impliqués. Manfred a toutefois indiqué qu’aucun joueur ne sera sanctionné parce qu’il a décidé en septembre 2017 qu’il allait tenir les gérants et directeurs généraux responsables.

Les Mets et Beltran n’ont pas émis de commentaires.

Cora, ancien joueur d’arrêt-court, occupait son poste de gérant depuis le 22 octobre 2017 et a mené les Red Sox au titre de la Série mondiale à sa première saison à la barre de l’équipe, en 2018. Il présente un dossier de 192-132.

Lundi, le gérant des Astros A. J. Hinch et le directeur général Jeff Lunhow ont été suspendus pour la prochaine saison avant d’être remerciés par l’organisation, qui a également écopé d’une amende de 5 millions US. Les Astros devront également faire l’impasse sur leurs deux choix de premier et de deuxième tours en 2020 et en 2021.

Quand le baseball soulève la grogne

L’enquête du Baseball majeur a été lancée à la suite des propos rapportés par l’ex-lanceur des Astros Mike Fiers, maintenant avec les Athletics d’Oakland, dans The Athletic, le 12 novembre. Le département des enquêtes de la MLB a interviewé 27 témoins, dont 23 joueurs actuels et des éditions passées des Astros, en plus de consulter des dizaines de milliers de courriels, de communications Slack, de messages texte, de vidéos et de photos.

L’enquête a permis de confirmer que les Astros utilisaient une caméra en circuit fermé localisée au champ centre, qui relayait les signaux du receveur à un écran placé à proximité de l’abri des Astros. Des joueurs frappaient ensuite sur une poubelle pour laisser savoir au frappeur à quel type de lancer il allait faire face. Les joueurs des Astros prétendaient que de savoir quels lancers leur étaient destinés quelques secondes d’avance ne pouvait les aider. Les Astros ont d’ailleurs récolté moins de victoires à domicile au cours de ces deux campagnes : 94 au Minute Maid Park contre 110 à l’étranger.