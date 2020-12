Les Padres ont obtenu Yu Darvish, le receveur Victor Caratini et une somme de 3 millions US des Cubs, en retour du droitier Zach Davies et de quatre joueurs des ligues mineures.

(Chicago) Les Padres de San Diego ont acquis un autre lanceur de renom, mardi soir, transigeant avec les Cubs de Chicago pour obtenir Yu Darvish.

La Presse Canadienne

Les Padres ont obtenu Darvish, le receveur Victor Caratini et une somme de 3 millions US des Cubs, en retour du droitier Zach Davies et de quatre joueurs des ligues mineures.

Frappeur ambidextre, Caratini agissait comme receveur de Darvish avec les Cubs. La saison dernière, il a frappé pour ,241 et a produit 16 points.

En 12 départs avec San Diego en 2020, Davies a montré une fiche de 7-4 et une moyenne de 2,73. Parmi les espoirs prenant la route de l’Illinois se trouve Owen Caissie, un voltigeur de 18 ans choisi au deuxième tour par San Diego, cette année.

Âgé de 34 ans, Darvish a offert un rendement de 8-3 et une moyenne de 2,01 en 12 départs avec les Cubs, cette saison. Il a fini deuxième au scrutin du Cy Young dans la Nationale.

Il lui reste trois ans et 59 m $ à un pacte de 126 m $ sur six ans, signé avant la saison 2018.

Les Cubs effectueront six versements de 500 000 $ le premier jour de chaque mois, entre avril et septembre 2021, pour éponger une partie du salaire de 22 millions que Darvish doit toucher la saison prochaine. Darvish recevra 19 millions en 2022 et 18 millions en 2023.

Plus tôt mardi, les Padres avaient acquis l’as gaucher Blake Snell dans un échange avec les Rays de Tampa Bay. Snell a mérité le Cy Young dans l’Américaine en 2018.

Lors des séries cette année, les Padres ont été balayés au deuxième tour par les Dodgers. Ces derniers ont ensuite remporté la Série mondiale.

Mike Clevinger, acquis de Cleveland en août, ne devrait pas lancer en 2021, résultat d’une opération de type Tommy John. Les Padres ont toutefois d’autres partants de qualité en Dinelson Lamet et Chris Paddack.

De plus, MacKenzie Gore, un gaucher, est l’un des espoirs les plus prometteurs du baseball.

-Par Jay Cohen, Associated Press