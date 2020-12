Dick Allen, un redoutable frappeur droitier qui a été élu sept fois au match des étoiles, nommé recrue de l’année dans la Ligue nationale de baseball en 1964 et joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine en 1972, est décédé. Il était âgé de 78 ans.

Rob Maaddi

Associated Press

Les dirigeants des Phillies de Philadelphie, l’équipe avec laquelle Allen a amorcé sa carrière, ont annoncé son décès lundi.

En septembre dernier, les Phillies avaient procédé au retrait du chandail numéro 15 d’Allen, un honneur que plusieurs jugeaient attendu depuis longtemps pour l’un des plus grands joueurs de cette concession, qui a combattu le racisme pendant une période tumultueuse avec l’équipe durant les années 60.

Dans un communiqué, les dirigeants des Phillies ont affirmé avoir le cœur brisé à la suite du décès de celui qu’ils ont qualifié d’« ami cher » et de confrère de travail.

Selon les Phillies, les gens se souviendront d’Allen comme l’un des meilleurs et joueurs les plus populaires dans l’histoire de l’équipe, mais aussi comme un courageux guerrier qui a dû surmonter beaucoup trop d’obstacles pour se hisser au niveau qu’il a atteint.

Pendant une carrière de 15 saisons, Allen a affiché une moyenne au bâton de ,292 avec 351 circuits et 1119 points produits. Sa moyenne combinée de présence sur les buts et de puissance s’est élevée à ,915. Il a évolué au premier but, au troisième coussin et au champ gauche.

Après sept campagnes à Philadelphie, Allen a joué pendant une saison avec les Cardinals de St. Louis, en 1970, et avec les Dodgers de Los Angeles, en 1971.

En 1972, il s’est joint aux White Sox de Chicago avec lesquels il a mérité le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine.

Il a mis un terme à sa carrière avec les Athletics d’Oakland en 1977, après deux autres saisons à Philadelphie.

John Middleton, associé principal des Phillies, avait outrepassé la politique « non écrite » de longue date de l’équipe qui stipulait que seuls les joueurs intronisés au Temple de la renommée pouvaient voir leur numéro retiré.

« Je remercie la ville de Philadelphie. Même si ç’a été difficile, je me suis fait quelques amis en cours de route », avait déclaré Allen, lors d’une touchante cérémonie tenue par un chaud et ensoleillé après-midi au stade des Phillies.