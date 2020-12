Le releveur Trevor May ne portera plus l’uniforme des Twins du Minnesota. Les Mets lui ont fait signer un contrat.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Mets embauchent le releveur Trevor May

(New York) Les Mets de New York ont embauché leur premier joueur autonome depuis que Steve Cohen s’est porté acquéreur de l’équipe en faisant signer un pacte au droitier de 31 ans Trevor May, selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une personne au fait des négociations.

Ronald Blum

Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque l’entente est conditionnelle à ce que May subisse avec succès des examens médicaux.

May a conservé une moyenne de points mérités de 3,86 en 24 présences en relève pour les Twins du Minnesota en 2020, retirant 38 frappeurs sur des prises contre sept buts sur balles en 23 manches et un tiers.

En six saisons dans la MLB, toutes avec les Twins, May a compilé une fiche de 23-21, un m. p. m. de 4,44 en 26 départs et 189 présences en relève.

Il a effectué 15 départs en 2015, compilant une fiche de 8-9 et une m. p. m. de 4,00. May a subi une reconstruction ligamentaire du coude en mars 2017, le tenant à l’écart des losanges jusqu’en juillet 2018.