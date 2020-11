(New York) Giancarlo Stanton a décidé de rester avec les Yankees de New York pour les sept prochaines saisons et pour un salaire de 218 millions US, plutôt que de se prévaloir d’une clause échappatoire et de devenir joueur autonome après deux saisons marquées par les blessures.

Associated Press

Stanton, qui célébrera son 31e anniversaire de naissance le 8 novembre, a maintenu une moyenne de ,266 avec 38 circuits et 100 points produits à sa première saison avec les Yankees en 2018. Il a été limité à 18 matchs en 2019 en raison de blessures à un biceps et un genou, puis à 23 rencontres en 2020 en raison d’une blessure à une cuisse.

Il s’est racheté au cours des séries cet automne, en étant le frappeur le plus productif des Yankees. Stanton a alors affiché une moyenne de ,308 (8-en-26) avec six circuits et 13 points produits en sept parties.

Joueur étoile avec les Marlins de Miami, Stanton a signé un contrat de 13 saisons et 325 millions avec les Marlins en novembre 2014. Il a été échangé aux Yankees en décembre 2017.

Stanton touchera 29 millions lors de chacune des deux prochaines saisons, 32 millions par année de 2023 à 2025, 29 millions en 2026 et 25 millions en 2027. Le contrat est assorti d’une option à la discrétion de l’équipe pour la saison 2028 au coût de 25 millions, avec une clause de rachat de 10 millions.

Comme négocié lors de l’échange, les Marlins devront remettre 30 millions aux Yankees puisqu’il ne s’est pas prévalu de la clause échappatoire. Les Marlins verseront cinq millions aux Yankees le 1er juillet et le 1er octobre lors des années 2026, 2027 et 2028.