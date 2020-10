(Arlington) Un grand chelem de Max Muncy a couronné une première manche où les Dodgers de Los Angeles ont marqué 11 points, en route vers un gain de 15-3 en série de championnat de la Nationale, mercredi.

Stephen Hawkins

Associated Press

Les Braves restent en contrôle de la série, 2-1.

Le quatrième match aura lieu jeudi soir, à 20 h 08.

On s’attend à ce que les Dodgers délèguent Clayton Kershaw, deux soirs après que des maux de dos l’aient privé d’un départ.

Chez les Braves, le lanceur partant sera la recrue Bryse Wilson, un droitier.

Les Dodgers ont établi un record pour les points marqués dans une seule manche en séries.

« C’est assez formidable, a dit Muncy. On peut difficilement battre ça. Mais ce qui m’importe le plus, c’est que nous sommes de retour dans la série. »

L’an dernier, les Braves ont permis 10 points en première manche contre les Cardinals de St. Louis, au premier tour.

Le grand chelem de Muncy, cogné face à Grant Dayton, était le troisième circuit de la première manche.

Mookie Betts a frappé un simple à l’avant-champ sur le premier tir du match. Sur le deuxième tir, Corey Seager a poussé Betts au marbre avec un double.

Joc Pederson et Edwin Rios ont frappé des longues balles sur des tirs consécutifs de Kyle Wright. Ce dernier a par la suite donné un but sur balles à Chris Taylor, avant l’entrée en scène de Dayton.

Betts a obtenu quatre balles. Seager a enchaîné avec un simple d’un point et Justin Turner a été atteint, avant le coup de canon de Muncy.

Le troisième retrait est venu sur le 14e frappeur de la manche ; le tour au bâton des Dodgers a duré 32 minutes.

Seager a ajouté un circuit en troisième, manche.

Pederson a conclu le match avec quatre coups sûrs.

« Nous sommes encore en bonne position, a dit le gérant des Braves, Brian Snitker. On tourne la page et on se prépare pour jeudi. »

En fin de première manche, Cody Bellinger a sauté à la clôture du champ centre pour capter un très long ballon d’Ozzie Albies, avec deux coureurs sur les sentiers.

Premier frappeur en deuxième manche, Bellinger a montré sa polyvalence avec un circuit.

« Nous n’avons pas commencé la série de la meilleure façon, mais nous avons confiance en nous », a dit Bellinger.

En deux tiers de manche, Wright a permis sept points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Dayton a alloué huit points et huit coups sûrs en deux manches.

Chez les Dodgers, Julio Urias a retiré cinq frappeurs au bâton en cinq manches, accordant un circuit à Cristian Pache et deux autres coups sûrs.

Pache, un Dominicain de 21 ans, obtenait son premier circuit dans le baseball majeur.

Urias a donné des buts sur balles aux deux premiers frappeurs, mais il n’a pas eu de telles largesses par la suite.