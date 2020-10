Randy Arozarena a frappé une longue balle, Mike Zunino a produit le point de la victoire et les Rays de Tampa Bay ont battu les Astros de Houston 2-1, dimanche soir, lors du premier match de la série de championnat de l’Américaine.

Bernie Wilson

Associated Press

Blake Snell a alloué un circuit à José Altuve lors d’une première manche éprouvante, mais le gagnant du trophée Cy-Young en 2018 s’est ressaisi et il a été d’office pendant cinq manches.

Diego Castillo a retiré cinq frappeurs pour enregistrer le sauvetage. Il s’est amené alors que les Astros avaient les buts remplis après un retrait en huitième manche, mais il a forcé Yuli Gurriel à se commettre dans un double-jeu.

Le deuxième affrontement aura lieu lundi après-midi. Les Rays feront confiance au vétéran de 36 ans Charlie Morton, qui a gagné la Série mondiale avec les Astros en 2017, tandis que la formation texane enverra Lance McCullers fils au monticule.

Les Astros, qui sont entrés en séries avec une fiche perdante, se retrouvent en série de championnat de l’Américaine pour une quatrième saison de suite et ils tentent d’accéder à la Série mondiale pour une troisième fois pendant cette séquence.

Les Rays cherchent quant à eux à atteindre la classique automnale pour une première fois depuis qu’ils ont perdu contre les Phillies de Philadelphie, en 2008.

Zunino a frappé un simple face à Framber Valdéz qui a poussé Willy Adames au marbre pour donner les devants 2-1 aux Rays, en cinquième manche. Adames s’était rendu sur les sentiers grâce à un but sur balles. Arozarena a poursuivi ses succès en séries et il a claqué un quatrième circuit en six matchs. Il a catapulté un tir de Valdéz par-dessus la clôture du champ centre, en quatrième manche.