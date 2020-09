Les joueurs et les membres des Cardinals de St. Louis célèbrent leur participation aux séries de la MLB

Les Cardinals et les Brewers accèdent aux séries

(Saint-Louis) Harrison Bader a cogné un triple et un circuit et les Cardinals de St. Louis ont obtenu leur billet pour les séries grâce à un gain de 5-2 contre les Brewers de Milwaukee, dimanche.

Associated Press

Les Cardinals ont terminé au cinquième rang du classement de la Nationale et ils affronteront les Padres de San Diego mercredi.

Les Brewers (29-31) ont perdu, mais ils ont tout de même participé aux séries en raison d’une défaite de 5-4 des Giants de San Francisco contre les Padres.

La formation de Milwaukee n’a pas eu une fiche gagnante de toute la saison et elle est devenue la première équipe de l’histoire des Majeures à se qualifier pour les séries avec une fiche perdante, en compagnie des Astros de Houston.

Padres 5 Giants 4

PHOTO ERIC RISBERG, AP Austin Slater (à droite)

Les Giants de San Francisco ont vu leurs espoirs de participer aux séries s’envoler en fumée lors du dernier jour de la saison régulière, s’inclinant 5-4 face aux Padres de San Diego.

Les Giants (29-31) avaient besoin d’une victoire face aux Padres, combinée à une défaite des Brewers de Milwaukee pour se faufiler en séries. Les Brewers ont perdu, mais les Giants n’ont pas été en mesure de saisir leur chance.

Wil Myers a frappé un circuit en deuxième manche pour les Padres (37-23), qui affronteront les Cardinals de St. Louis lors d’une série de premier tour au meilleur de trois matchs à compter de mercredi.

Mitch Moreland a produit le point qui a fait la différence à l’aide d’un double en quatrième. Jorge Mateo a cogné un double et Greg Garcia, un ballon-sacrifice, lors d’une poussée de trois points en septième qui a fourni le coussin nécessaire aux Padres pour s’imposer.

Angels 0 Dodgers 5

PHOTO CARY EDMONDSON, USA TODAY SPORTS AJ Pollock (11)

AJ Pollock a frappé deux circuits et les Dodgers de Los Angeles ont blanchi les Angels de Los Angeles 5-0 pour balayer leur série de trois matchs.

Les Dodgers ont remporté un huitième titre de section consécutif, terminant la saison écourtée avec un dossier de 43-17, le meilleur du Baseball majeur.

Les Angels ont conclu leur première saison sous les ordres de Joe Maddon avec une fiche de 26-34. Ils ont raté les séries pour une sixième année de suite.

Pollock, qui a remplacé Mookie Betts au premier rang de l’ordre des frappeurs, a claqué une longue balle en solo en première manche et il a en ajouté une de deux points en septième.

Rockies 3 Diamondbacks 11

Madison Bumgarner a blanchi l’adversaire pendant cinq manches en route vers sa première victoire en neuf départs cette saison, à la suite d’un gain de 11-3 des Diamondbacks de l’Arizona face aux Rockies du Colorado.

Bumgarner (1-4) a signé un contrat de cinq saisons et 85 millions US avec les Diamondbacks l’hiver dernier. Il a accordé deux coups sûrs et a abaissé sa moyenne de points mérités à 6,48 lors de sa première victoire depuis le 4 septembre 2019 avec les Giants de San Francisco.

Les Diamondbacks (25-35) et les Rockies (26-34) ont déçu cette saison et ne participeront pas aux séries.

Red Sox 9 Braves 1

PHOTO JOHN DAVID MERCER, USA TODAY SPORTS Jackie Bradley Jr. (19) et Kevin Plawecki (25)

Jackie Bradley fils a cogné un circuit et il a effectué un bel attrapé, aidant les Red Sox de Boston à écraser les Braves d’Atlanta 9-1.

Les Braves avaient déjà gagné la section Est et ils ont terminé la saison au deuxième rang du classement de la Nationale. Ils croiseront le fer en séries avec les Reds de Cincinnati, mercredi.

Bradley a placé trois balles en lieu sûr, incluant un circuit qui a donné les devants aux Red Sox en quatrième manche, face à Will Smith (2-1).

Nick Pivetta (2-0) a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches au monticule, dans la victoire.

Mets 5 Nationals 15

Juan Soto est devenu le plus jeune joueur de la Nationale à remporter le titre de champion des frappeurs et les Nationals de Washington ont dominé les Mets de New York au compte de 15-5.

Soto a soutiré un but sur balles et il a obtenu un simple pour élever sa moyenne au bâton à ,351. Âgé de 21 ans, Soto a abaissé la marque établie par Pete Reiser en 1941.

Soto a devancé les joueurs des Braves d’Atlanta Freddie Freeman (,341) et Marcell Ozuna (,338) et il a montré la meilleure moyenne de présences sur les buts (,490) et la meilleure moyenne de puissance (,695) des Majeures.