Yadiel Hernandez a cogné le premier circuit de sa carrière en huitième et les Nationals ont complété avec éclat le balayage d’un programme double face aux Phillies de Philadelphie.

Associated Press

Hernandez a claqué un circuit de deux points et a donné un gain de 8-7 aux Nationals, qui avaient gagné le premier match 5-1.

Frappeur de choix, le Cubain de 33 ans a frappé la longue balle face à Brandon Workman (1-4).

Juan Soto a aussi cogné un coup de canon pour les vainqueurs.

Champions en titre de la Série mondiale, les Nationals (23-32) n’ont tout de même qu’une très mince chance de se faufiler en séries, cette année.

Dans le premier match, Austin Voth a signé le premier match complet de sa carrière.

Voth (1-5) a lancé durant sept manches et a retiré sept frappeurs sur des prises. Il a permis trois coups sûrs et un point.

Washington a pris les devants 5-0 avec une troisième manche de quatre points.

Les Nats disputaient leur troisième programme double en cinq jours.

Brewers 3 – Reds 2

Eric Sogard a brisé l’impasse avec un double d’un point en septième et les Brewers de Milwaukee ont défait les Reds de Cincinnati.

Sogard avait aussi cogné un double en troisième.

Milwaukee perdait 2-0 après le premier tour au bâton des Reds, où Nick Castellanos a frappé un circuit de deux points.

Brett Anderson (4-3) a calmé le jeu et a lancé pendant six manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Devin Williams a obtenu six retraits, dont cinq sur des prises. Josh Hader a récolté un 11e sauvetage.

Marlins 1 – Braves 11

Bryce Wilson a blanchi l’adversaire pendant cinq manches, Marcell Ozuna a frappé quatre coups sûrs, dont deux circuits, et a produit cinq points, aidant les Braves d’Atlanta à vaincre les Marlins de Miami 11-1 et à s’assurer d’un troisième titre de la section Est de la Nationale de suite.

Les Braves ont claqué cinq circuits, incluant des longues balles de Dansby Swanson et Freddie Freeman contre Nick Vincent lors d’une poussée de cinq points en septième manche.

Wilson (1-0) a accordé trois coups sûrs et un but sur balles.

Il s’agit pour les Braves d’un 20e titre de section, un record des Majeures. Les Yankees de New York en comptent 19.

Cubs 2 – Pirates 3

Jacob Stallings a cogné un circuit en solo en fin de neuvième manche et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Cubs de Chicago 3-2.

Malgré la défaite, les Cubs se sont assurés d’une participation aux séries éliminatoires.

Stallings a joué les héros en cognant un tir d’Andrew Chafin (1-2) par-dessus la clôture et les Pirates ont inscrit seulement une deuxième victoire à leurs 15 derniers matchs.

Anthony Rizzo avait frappé un circuit de deux points en huitième manche pour permettre aux Cubs de créer l’égalité 2-2.

Rays 2 – Mets 5

Pete Alonso et les Mets de New York ont empêché les Rays de Tampa Bay de s’assurer de la couronne dans l’Est de l’Américaine en les battant 5-2 grâce à trois circuits et une bonne performance de Seth Lugo au monticule.

Robinson Cano, Alonso et Guillermo Heredia ont frappé des circuits pour les Mets, qui s’accrochent à de minces espoirs dans la course aux séries dans la Nationale avec cinq matchs à jouer.

Déjà assurés d’une place en séries dans l’Américaine, les Rays ont besoin d’une victoire ou d’un revers des Yankees de New York pour s’assurer d’un premier titre de section en 10 ans.

Blake Snell (4-2) a accordé trois points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers, dont des circuits en solo à Cano et Alonso.

Lugo (3-3) a concédé deux points, dont un seul était mérité, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers pour les Mets.