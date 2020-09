Disputant un troisième programme double en cinq jours, les Cardinals ont porté leur fiche à ,500 (24-24) et sont restés dans la course aux séries.

(Pittsburgh) Dylan Carlson a claqué un circuit de trois points lors d’une poussée de six points des siens en sixième manche et les Cardinals de St. Louis ont balayé un programme double face aux Pirates de Pittsburgh en gagnant le deuxième match 7-2, vendredi.

Associated Press

Les Cardinals avaient remporté le premier match 6-5 grâce à des circuits de Kolten Wong et Tyler O’Neill qui avaient fait oublier quatre erreurs.

Disputant un troisième programme double en cinq jours, les Cardinals ont porté leur fiche à ,500 (24-24) et sont restés dans la course aux séries.

Andrew Miller (1-1) a obtenu trois retraits sur des prises en début de sixième et a été crédité de la victoire quand les Pirates se sont tirés dans la demi-manche suivante.

Chad Kuhl (1-3) a bien fait pendant les cinq premières manches, mais s’est effondré en sixième. Kuhl a donné un but sur balles à Tommy Edman, puis Paul Goldschmidt s’est vu accorder le premier coussin puisque le receveur a commis de l’obstruction. Brad Miller a ensuite obtenu un but sur balles sur quatre lancers, remplissant les sentiers et mettant fin à la soirée de travail de Kuhl.

Paul DeJong a créé l’égalité 2-2 avec un ballon-sacrifice contre Chris Stratton et les Cardinals ont pris les devants quand le troisième-but recrue des Pirates Ke’Bryan Hayes a effectué un relais imprécis vers le marbre en voulant retirer Goldschmidt sur un roulant d’O’Neill. Puis, la tentative du premier-but Josh Bell de faire un double-jeu sur un roulant de Matt Carpenter a abouti au champ gauche.

Carlson, rappelé vendredi par les Cardinals, a ensuite claqué un tir de Stratton par-dessus le mur au champ centre droit. Les six points des Cardinals ont été non mérités.

Wong avait commencé le premier match en claquant un deuxième circuit en carrière en tant que premier frappeur de son équipe dans la rencontre. O’Neill avait ajouté un circuit de deux points contre Trevor Williams (1-8) en troisième et les Cardinals avaient mis fin au match alors que les Pirates avaient les buts remplis en septième.

Nationals 5-Marlins 0 (1er match), Nationals 3-Marlins 14 (2e match)

Brian Anderson a égalé un record d’équipe avec trois circuits et il a produit sept points, aidant les Marlins de Miami à écraser les Nationals de Washington 14-3 pour séparer les honneurs de leur programme double.

Le troisième circuit d’Anderson, une claque de trois points en sixième manche, est survenu alors que le joueur d’utilité Brock Holt était au monticule. Anderson a aussi congé une longue balle en solo en deuxième et une autre de trois points en cinquième.

Corey Dickerson a ajouté un coup de quatre buts en solo pour les Marlins, qui ont conservé la deuxième place au classement de la section Est de la Nationale. Ils tentent d’accéder aux séries pour une première fois depuis 2003.

Les Marlins ont égalé leur plus haut total de points de la saison, après avoir été blanchis lors du premier duel. Erick Fedde (2-3) a accordé un coup sûr en six manches et les Nationals ont gagné 5-0.

Le lanceur recrue des Marlins Sixto Sanchez (3-2), qui n’avait donné que six points en cinq départs dans les Majeures, a concédé cinq points et huit coups sûrs en quatre manches au monticule lors de la première partie.

White Sox 1-Reds 7

Jesse Winker a claqué un circuit de trois points et les Reds de Cincinnati ont battu les White Sox de Chicago 7-1 pour signer une sixième victoire consécutive.

Les Reds sont revenus à égalité avec la barre de ,500 (26-26) pour une première fois depuis le 3 août. Cette série victorieuse leur permet de grimper en deuxième place de la section Centrale de la Nationale.

Les White Sox ont confirmé leur place en série pour une première fois depuis 2008 et ils détiennent la meilleure fiche de l’Américaine. Le partant Jonathan Stiever (0-1) a toutefois été malmené en accordant quatre circuits.

Outre Winker, Joey Votto, Nick Castellanos et Tucker Barnhart ont cogné une longue balle pour les Reds.

Braves 15-Mets 2

Ozzie Albies a cogné deux des six circuits des siens et les Braves d’Atlanta se sont approchés d’un troisième titre de suite de la section Est de la Nationale en écrasant les Mets de New York 15-2.

Max Fried (7-0) a brillé pendant cinq manches à son retour au jeu après avoir soigné des spasmes au dos.

Freddie Freeman a frappé un double de deux points et Marcell Ozuna a suivi avec un long circuit de deux points contre Steven Matz (0-5) en deuxième manche.

Les Braves ont claqué 17 coups sûrs et ils possèdent une avance de quatre matchs sur les Marlins de Miami en tête de leur section. Les Braves ont encore neuf matchs à jouer cette saison.

Twins 0-Cubs 1

Kyle Hendricks n’a alloué que trois coups sûrs en huit manches au monticule et a blanchi les Twins du Minnesota 1-0 pour permettre aux Cubs de Chicago de remporter une neuvième victoire consécutive.

Hendricks a retiré 10 frappeurs sur des prises et a accordé un but sur balles, avant que Jeremy Jeffress survive à deux buts sur balles en neuvième manche pour récolter son huitième sauvetage de la saison. Après 104 lancers — dont 73 prises — Hendricks a tout juste raté son cinquième blanchissage en carrière et son deuxième de la saison.

Hendricks (6-4) a d’ailleurs retiré 12 frappeurs de suite entre la deuxième et la sixième manche. Les Cubs sont toujours au sommet de la section centrale de la Nationale.

Rich Hill (2-2) a alloué un point et trois coups sûrs aux frappeurs des Cubs, en plus d’accorder deux buts sur balles et de retirer cinq adversaires sur des prises en sept manches de travail.

Seul Willson Contreras, en première manche, a croisé le marbre pour inscrire son équipe au pointage.

Royals 5-Brewers 9

Jacob Nottingham a frappé un grand chelem et Orlando Arcia a ajouté un circuit bon pour trois points pour permettre aux Brewers de Milwaukee de combler un retard de quatre points et ainsi vaincre les Royals de Kansas City par la marque de 9-5.

Tirant de l’arrière 4-0 après trois manches, les Brewers ont explosé avec six points en quatrième pour prendre l’avance dans la rencontre. Cette poussée a débuté avec un circuit de Christian Yelich, son 150e en carrière, et s’est terminée avec le grand chelem de Nottingham, qui a permis à Jedd Gyorko, Keston Hiura et Arcia de croiser le marbre.

Les Brewers ont ensuite ajouté trois points en cinquième manche grâce au circuit d’Arcia.

Dans la défaite, Salvador Perez a connu une bonne soirée au bâton, avec une récolte d’un circuit, un double, deux points et quatre points produits.

Dodgers 15-Rockies 6

Cody Bellinger, Mookie Betts et Gavin Lux ont tous frappé un circuit, et les Dodgers de Los Angeles ont battu les Rockies du Colorado 15-6 pour se rapprocher un peu plus d’un huitième titre consécutif de la section Ouest de la Nationale.

Les Dodgers ont été les premiers à confirmer leur place en séries cette saison.

Déjà en retard par quatre points en début de match, les Rockies sont venus bien près de combler l’écart en fin de deuxième manche grâce à un circuit de trois points de Josh Fuentes.

Cinq frappeurs des Dodgers ont toutefois croisé le marbre en cinquième manche, ce qui a permis à l’équipe de se donner une avance de six points.

Pour les Dodgers, les récoltes de 15 points et de 17 coups sûrs représentaient des sommets cette saison.

De leur côté, les Rockies termineront avec une fiche à domicile sous la barre de ,500 pour la neuvième fois de l’histoire de l’équipe.

Mariners 1-Padres 6

Manny Machado a frappé deux circuits et il a produit quatre points, guidant les Padres de San Diego vers une victoire de 6-1 aux dépens des Mariners de Seattle.

Chris Paddack (4-4) n’a permis qu’un simple à Evan White et deux buts sur balles en six manches au monticule. Il a retiré trois adversaires au bâton.

Les Padres ont fait un pas de plus vers une première participation aux séries depuis 2006. Ils se sont déjà assurés d’avoir une fiche gagnante pour une première fois depuis 2010.

La défaite des Mariners a permis aux Athletics d’Oakland de confirmer leur place en séries pour une troisième saison de suite.