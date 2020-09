(Détroit) Le gérant Ron Gardenhire des Tigers de Detroit a annoncé sa retraite avant le match de son équipe contre les Indians de Cleveland.

Noah Trister

Associated Press

La nouvelle est tombée lors d’une vidéoconférence convoquée à la hâte vers 17 heures. Le directeur général Al Avila a révélé que la retraite était effective immédiatement.

L’adjoint au gérant Lloyd McClendon prend la relève pour le reste de la saison, qui devrait se terminer le 27 septembre. Les Tigers présentaient une fiche de 21-29 ans avant le match de samedi soir et il est peu probable qu’ils accèdent aux éliminatoires.

Gardenhire, qui aura 63 ans le mois prochain, en était à sa troisième saison en tant que gérant des Tigers après avoir précédemment connu un séjour fructueux avec les Twins du Minnesota. Il a dû superviser une importante reconstruction chez les Tigers, incluant une saison de 114 défaites en 2019.

Gardenhire a confié qu’il ne se sentait pas bien et qu’il devait prendre soin de lui. Il s’est absenté récemment à cause de problèmes d’estomac et il a reconnu que le stress lié à la gestion était difficile.

« Ç’a été formidable ici, mais je sais aussi que je dois prendre soin de moi, a confié Gardenhire. Quand vous arrivez au stade de baseball, et que vous êtes stressé toute la journée et que vos mains tremblent, ce n’est pas plaisant. J’ai des petits-enfants, j’ai des enfants dont je dois m’occuper, et ma femme. Et comme je l’ai dit à Al, je vais prendre du recul, prendre soin de moi et essayer de rester en bonne santé. »

Le directeur général Al Avila a confié qu’il avait rendu une visite de routine Gardenhire à son bureau, samedi, lorsque le gérant lui a fait part de sa décision.

« Je tiens à féliciter Gardy pour l’une des meilleures carrières comme gérant dans l’histoire du baseball majeur, a confié Avila. Son leadership et son travail acharné au cours des trois dernières saisons nous ont permis de nous rapprocher de notre objectif, de ramener une culture de la victoire à Detroit. »