(Washington) Déjà affaiblis par les blessures à leur rotation de partants, les Braves d’Atlanta ont subi un autre contrecoup jeudi lorsque le nom du lanceur gaucher Tommy Milone a été placé sur la liste des blessés pour une période de dix jours en raison d’une inflammation au coude.

Associated Press

Acquis des Orioles de Baltimore à la date limite des transactions, Milone affiche une moyenne de points mérités de 14,90 en trois départs avec les Braves, les meneurs au classement de la section Est de la Ligue nationale.

En trois manches et un tiers, il a concédé huit points dans la victoire de 29-9 des Braves contre les Marlins de Miami mercredi soir.

Les Braves ont rappelé le lanceur droitier Huascar Ynoa et ont cédé le réserviste Charlie Culberson à leur site alternatif d’entraînement.

Les Braves comptent six lanceurs sur la liste des blessés, incluant leur as Max Fried, et ont utilisé 11 partants différents lors de leurs 43 parties.

Robbie Erlin devait être le partant jeudi soir contre les Nationals de Washington après avoir lancé pendant trois manches en relève lundi.