(Boston) Cavan Biggio a couronné une manche de six points en cinquième en cognant un double de deux points, Rowdy Tellez et Caleb Joseph ont également claqué des circuits et les Blue Jays de Toronto ont tenu le fort pour l’emporter 10-8 face aux Red Sox de Boston, dimanche.

Associated Press

Lourdes Gurriel fils a frappé quatre simples pour les Blue Jays, qui ont perdu leurs deux derniers duels après avoir remporté les deux premières rencontres de la série de cinq matchs au Fenway Park. Ils ont remporté huit de leurs 12 derniers affrontements.

La formation torontoise, qui occupe le deuxième rang de l’Est de la Ligue américaine, amorcera lundi une série de trois matchs face aux Yankees de New York.

Kevin Plawecki a cogné un circuit de trois points, Xander Bogaerts a ajouté une claque de deux points et Bobby Dalbec et José Peraza ont également étiré les bras pour les Red Sox, qui ont perdu six de leurs huit derniers duels.

Le match a duré quatre heures 23 minutes.

Les Blue Jays ont effacé un déficit de 4-1 en profitant des ennuis du releveur Matt Hall (0-2) en cinquième manche.

Gurriel a frappé un simple d’un point, Joe Panik a par la suite nivelé le pointage grâce à un simple de deux points et Derek Fisher a réussi à frapper un simple d’un point.

Biggio a par la suite envoyé la balle du releveur Robinson Leyer par-dessus le muret du champ gauche pour un double, portant la marque à 7-4.

Thomas Hatch (3-1) a muselé les Red Sox durant une manche et deux tiers en relève et Rafael Dolis a enregistré les trois derniers retraits pour son second sauvetage.

Les Blue Jays ont pris une confortable avance de 10-5 avant que Peraza et Bogaerts ajoutent des circuits.