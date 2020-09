Jorge Polanco et Josh Donaldson ont frappé des circuits consécutifs pour amorcer la fin de la première manche, les deux seuls points de la rencontre remportée 2-0 par les Twins du Minnesota aux dépens des Tigers de Detroit.

Associated Press

Les deux équipes s’affronteront aussi en soirée.

Randy Dobnak (6-2) a quant à lui rebondi à son deuxième départ consécutif contre les Tigers. Il n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles tout en retirant quatre frappeurs sur trois prises en cinq manches après avoir concédé six points sur 12 coups sûrs en quatre manches et un tiers à sa dernière sortie.

Taylor Rogers a lancé la septième et dernière manche pour son huitième sauvetage en 10 occasions.

La défaite a été portée à la fiche de Matt Boyd (1-5). Après les deux circuits, Boyd n’a accordé que deux autres coups sûrs en six manches de travail.