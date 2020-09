Marwin Gonzalez a permis à Willians Astudillo de croiser le marbre à l’aide d’un simple en huitième manche et les Twins du Minnesota ont vaincu les Tigers de Detroit 3-2 pour compléter le balayage d’un programme double, vendredi.

Associated Press

Astudillo a commencé la manche au deuxième but, alors que les équipes jouaient seulement sept manches régulières en vertu de la règle des programmes doubles. Gonzalez a frappé un roulant qui a percé l’avant-champ et le voltigeur de centre Derek Hill, qui faisait ses débuts dans les Majeures, a jonglé avec la balle, permettant à Astudillo de facilement marquer.

La victoire est allée au dossier de Sergio Romo (1-1) qui a été parfait en fin de septième manche. Trevor May a fermé les livres et a été crédité d’un deuxième sauvetage en quatre occasions cette saison.

Joe Jimenez (1-3) a accordé le coup sûr clé de Gonzalez et a encaissé la défaite après que Gregory Soto eut saboté l’avance en septième. Soto a concédé deux buts sur balles, puis Jorge Polanco a frappé un simple d’un point.

Lors du premier match, Jorge Polanco et Josh Donaldson ont frappé des circuits consécutifs pour produire et marquer les deux seuls points de la rencontre dans un gain de 2-0 des Twins.

Randy Dobnak (6-2) a quant à lui rebondi à son deuxième départ consécutif contre les Tigers. Il n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles tout en retirant quatre frappeurs sur trois prises en cinq manches après avoir concédé six points sur 12 coups sûrs en quatre manches et un tiers à sa dernière sortie.

Taylor Rogers a lancé la septième et dernière manche pour son huitième sauvetage en 10 occasions.

La défaite a été portée à la fiche de Matt Boyd (1-5). Après les deux circuits, Boyd n’a accordé que deux autres coups sûrs en six manches de travail.

Yankees 6-Orioles 5 (1er match)

Miguel Andújar a brisé l’égalité grâce à un point en neuvième manche et les Yankees de New York ont battu les Orioles de Baltimore 6-5, dans le premier match d’un programme double.

Gary Sanchez a claqué une longue balle et Brett Gardner a produit deux points pour les Yankees, qui ont gagné leurs 18 dernières parties au Camden Yards. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de victoires à l’étranger de l’histoire des Majeures. Le record est de 19.

Rappelé des Yankees avant la rencontre, Andújar s’est amené en septième manche en tant que coureur suppléant. Il est resté dans le match et il a cogné un simple face à Travis Larkins (2-2) pour procurer une avance de 5-4 aux siens.

Jonathan Holder (2-0) a lancé en huitième manche et Chad Green a retiré trois frappeurs en neuvième pour enregistrer un premier sauvetage.