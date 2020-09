Garrett Hampson et Sam Hilliard ont cogné des circuits, Kevin Pillar a fourni un triple clé et les Rockies du Colorado ont vaincu les Giants de San Francisco 9-6, mercredi.

Associated Press

Un jour après avoir encaissé un revers de 23-5, les Rockies n’ont pas baissé les bras même s’ils ont accordé six points aux Giants lors des quatre premières manches.

Hampson a claqué un troisième circuit en deux jours. Pillar, acquis lundi des Red Sox de Boston, a produit le point qui a fait la différence à l’aide d’un triple de deux points lors d’une poussée de cinq points des Rockies en septième manche.

La victoire est allée au dossier de Mychal Givens (1-0), acquis des Orioles de Baltimore au cours du week-end. Il a blanchi les Giants pendant une manche. Daniel Bard a provoqué les trois derniers retraits et a ajouté un quatrième sauvetage à sa fiche.

Cardinals 3 Reds 4

Un simple de Joey Votto en fin de neuvième manche a permis à Shogo Akiyama de marquer le point victorieux dans un gain de 4-3 des Reds de Cincinnati contre les Cardinals de St. Louis.

Face à Giovanny Gallegos (1-1), Akiyama et Curt Casali ont reçu des buts sur balles après un retrait. Votto a enchaîné avec une flèche au champ droit.

Les Cardinals avaient rempli les coussins avec un retrait en neuvième, mais Raisel Iglesias (2-2) s’est sorti d’impasse en retirant Tyler O’Neill et Lane Thomas sur des prises.

Nationals 0 Phillies 3

Zack Wheeler a accordé trois coups sûrs en six manches et deux tiers, Jay Bruce a cogné un circuit en solo et les Phillies de Philadelphie ont défait Max Scherzer et les Nationals de Washington 3-0.

Neil Walker a été 3-en-3 avec deux points produits pour les Phillies, qui ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs.

Wheeler (4-0) a abaissé sa moyenne de points mérités à 2,20. Brandon Workman a oeuvré en neuvième et a été crédité d’un huitième sauvetage en neuf occasions cette saison.

Tigers 5 Brewers 8

Keston Hiura et Jace Peterson ont frappé des circuits et les Brewers de Milwaukee ont freiné la série de victoires des Tigers de Detroit à six en l’emportant 8-5.

Eric Sogard a produit le point qui a fait la différence grâce à un ballon-sacrifice aux dépens de Joe Jimenez (1-2) en septième manche.

Les Brewers ont effacé un retard de 4-0 avant de gagner, égalant leur plus importante remontée de la saison.

Cubs 8 Pirates 2

Javier Baez a cogné un circuit de trois points, Kyle Hendricks a accordé un point en six manches et les Cubs de Chicago ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 8-2.

Baez a réussi sa longue balle en quatrième manche, ce qui donnait une avance de 3-1 aux Cubs.

Hendricks (4-4) a éparpillé six coups sûrs et deux buts sur balles. Il n’avait pas gagné à ses trois départs précédents.

Anthony Rizzo a ajouté un simple de deux points en septième et les Cubs ont inscrit trois points en huitième pour confirmer leur emprise sur la victoire.