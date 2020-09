Chapman lance une balle à 162 km/h près de la tête d’un frappeur : les Yankees gagnent 5-3

(New York) Le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman a réussi son premier sauvetage de la saison, tout en faisant passer une balle rapide près de la tête de Michael Brosseau, et la troupe de New York a vaincu les Rays de Tampa Bay 5-3, mardi soir.