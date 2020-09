Aroldis Chapman a lancé une balle rapide à 101 milles à l’heure près de la tête de Michael Brosseau, qui a été retiré sur des prises quelques instants plus tard. Les esprits se sont échauffés jusqu’à ce que les deux abris se vident.

(New York) Le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman a réussi son premier sauvetage de la saison, tout en faisant passer une balle rapide près de la tête de Michael Brosseau, et la troupe de New York a vaincu les Rays de Tampa Bay 5-3, mardi soir.

Associated Press

La balle rapide à 101 milles à l’heure (162 km/h) de Chapman n’a pas atteint Brosseau, qui a été retiré sur des prises quelques instants plus tard, mais les esprits se sont échauffés jusqu’à ce que les deux abris se vident. Les Yankees ont mis fin à une série de six revers.

PHOTO KATHY WILLENS, AP Le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman a réussi son premier sauvetage de la saison. Le Kyle Higashioga l’a félicité.

La rivalité entre ces deux formations commence de plus en plus à prendre place. Les Rays montrent un dossier de 7-2 contre les Yankees cette saison et ils trônent au sommet de la section Est de l’Américaine, devant les New-Yorkais.

Chapman a amorcé la saison sur la liste des blessés en raison de la COVID-19. Il avait bousillé sa seule autre occasion de sauvetage de l’année.

DJ LeMahieu a cogné deux circuits, Gio Urshela a dénoué l’impasse à la suite d’une longue balle de trois points et les Yankees ont battu les Rays au Yankee Stadium pour une première fois cette saison.

Mets 5-Orioles 9

Renato Núñez a frappé deux circuits, Anthony Santander a ajouté une longue balle et les Orioles de Baltimore ont défait les Mets de New York 9-5.

Núñez a réussi une claque de trois points contre le nouveau venu des Mets Ariel Jurado. Après que les Mets eurent créé l’égalité 5-5, Santander a couronné une poussée de trois points des Orioles en sixième manche.

Robinson Cano et le joueur recrue Andrés Giménez ont cogné un circuit pour les Mets, qui ont perdu une cinquième partie consécutive.

Braves 10-Red Sox 3

Marcell Ozuna a réussi trois circuits dans un match pour une première fois en carrière et il a produit six points, aidant les Braves d’Atlanta à écraser les Red Sox de Boston 10-3.

Ozuna a claqué une longue balle de deux points en première manche, un circuit en solo en septième et il a ajouté un coup de quatre buts de trois points en huitième.

Il s’agissait du deuxième match de plus d’un circuit d’Ozuna au cours des 10 dernières parties. Ses deux premières longues balles de la soirée sont passées par-dessus le Monstre vert.

Le droitier des Braves Ian Anderson (2-0) a permis deux points en six manches à son deuxième départ en carrière dans les Majeures.

Indians 10-Royals 1

Zach Plesac a été efficace pendant six manches et les Indians de Cleveland ont corrigé les Royals de Kansas City 10-1

Plesac (2-1) a alloué un point et quatre coups sûrs tout en retirant six frappeurs sur des prises. Le droitier de 25 ans montre une moyenne de points mérités de 1,33 en trois départs cette saison.

Francisco Lindor et Franmil Reyes ont tous deux frappé un circuit en première manche et Roberto Perez a ajouté une longue balle en deuxième. Reyes, qui n’avait jamais réussi un match de quatre coups sûrs dans les Majeures, a terminé sa soirée de travail avec cinq coups sûrs en autant de présences au marbre.

White Sox 2-Twins 3

Byron Buxton et Michael Pineda ont fait des retours au jeu remarqués, menant les Twins du Minnesota vers un gain de 3-2 face aux White Sox de Chicago.

Buxton, qui a quitté la liste des blessés, a obtenu deux coups sûrs, dont celui qui a donné les devants aux Twins en septième manche. Le voltigeur de centre a aussi privé Edwin Encarnación d’un circuit en sixième.

Pineda a accordé deux points et six coups sûrs en six manches à son premier départ depuis qu’il a été 60 parties, l’an dernier, pour avoir utilisé une substance illégale.

Rangers 6-Astros 5 (10 manches)

Elvis Andrus a créé l’égalité grâce à un circuit en solo en neuvième manche et les Rangers du Texas ont vaincu les Astros de Houston 6-5 à la suite d’une feinte illégale et deux erreurs en 10e.

Scott Heineman a amorcé la 10e manche au deuxième coussin et il s’est rendu au troisième après un roulant de Shin-Soo Choo. Les Rangers ont pris les devants que Blake Taylor (1-1) a quitté la plaque illégalement.

Isiah Kiner-Falefa s’est ensuite rendu sur les sentiers en raison d’une erreur du joueur d’arrêt-court des Astros Carlos Correa. Kiner-Falefa est venu marquer quand Joey Gallo a réussi un amorti et quand le receveur Martín Maldonado a envoyé la balle par-dessus le premier coussin.