Les Padres de San Diego ont acquis l’artilleur Mike Clevinger dans le cadre d’une transaction impliquant de nombreux joueurs avec les Indians de Cleveland, lundi, rehaussant du même coup la qualité de leur rotation à l’occasion de la date limite des transactions dans les Ligues majeures de baseball.

Associated Press

Les Padres ont confirmé avoir obtenu Clevinger, le voltigeur Greg Allen et un joueur à être nommé plus tard en retour d’un bouquet d’espoirs comprenant le voltigeur Josh Naylor, le droitier Cal Quantrill et le receveur Austin Hedges.

Les Indians ont aussi acquis les joueurs d’avant-champ Gabriel Arias et Owen Miller, ainsi que le gaucher Joey Cantillo.

Menés par Fernando Tatis fils, les Padres sont en voie de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. L’acquisition de Clevinger est la cinquième transaction à se concrétiser chez les Padres depuis samedi.

Les Blue Jays de Toronto ont également ajouté de la profondeur à leur rotation de partants lorsqu’ils ont mis la main sur le gaucher des Diamondbacks de l’Arizona Robbie Ray.

Les Blue Jays recevront également une somme d’argent dans l’échange tandis que les Diamondbacks ont reçu le gaucher Travis Bergen.

Âgé de 28 ans, Ray a montré un dossier de 1-4 et une moyenne de points mérités de 7,84 en sept départs avec les Diamondbacks cette saison.

Ray a été sélectionné au match des étoiles en 2017. Il revendique une fiche de 48-50 et une moyenne de points mérités de 4,25 en sept campagnes dans les Majeures.