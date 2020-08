Les Cubs cognent 4 circuits et assomment les Reds 10-1

(Cincinnati) Les voltigeurs partants Kyle Schwarber, Jason Heyward et Ian Happ ont tous frappé deux circuits, guidant les Cubs de Chicago vers un gain de 10-1 face aux Reds de Cincinnati, dimanche.

Associated Press

Schwarber a réussi la première et la dernière des six longues balles des Cubs, qui sont devenus la première équipe de l’histoire des Majeures à voir ses trois voltigeurs partants réussir deux circuits dans un même match.

La troupe de Chicago, qui mène la section Centrale de la Nationale, a cogné 14 coups de quatre buts dans cette série.

Le droitier des Cubs Tyler Chatwood a quitté la rencontre en troisième manche en raison d’un inconfort au coude droit. Colin Rea, José Quintana (1-0), Ryan Tepera, Kyle Ryan et Duane Underwood fils ont conjugué leurs efforts pour ne donner que deux coups sûrs en six manches et deux tiers de relève.

Rays 12, Marlins 7

Willy Adames a claqué un grand chelem et les Rays de Tampa Bay ont défait les Marlins de Miami 12-7 pour balayer les honneurs de la série.

Joey Wendle, Yoshi Tsutsugo et Kevin Kiermaier ont aussi frappé un circuit pour les Rays, qui ont remporté 12 de leurs 14 dernières parties.

Blake Snell (3-0) a accordé deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches au monticule.

Indians 2— Cardinals 7

Adam Wainwright est tombé dans la fontaine de jouvence, réussissant un match complet à 39 ans et aidant les Cardinals de St. Louis à triompher 7-2 aux dépens des Indians de Cleveland.

Wainwright (3-0), le joueur le plus âgé encore actif dans les Majeures, n’a permis que quatre coups sûrs pour enregistrer un 23e match complet en carrière et un premier en quatre ans.

Dexter Fowler a cogné un circuit et il a produit trois points pour les Cardinals, qui ont mis fin à une séquence de quatre défaites. Les Indians ont quant à eux vu leur série de quatre victoires prendre fin.

Pirates 5, Brewers 1

Josh Bell et Gregory Polanco ont cogné une longue balle face à Brandon Woodruff et les Pirates de Pittsburgh ont eu raison des Brewers de Milwaukee par la marque de 5-1.

Bell a rompu une égalité de 1-1 en quatrième manche grâce à un retentissant circuit de deux points.

Les Pirates ont conservé leur avance pour infliger à Woodruff (2-3) une rare défaite au Miller Park. Le droitier avait montré un dossier de 10-0 et une moyenne de points mérités de 2,89 en 16 départs à domicile au cours des deux dernières campagnes.

Padres 13, Rockies 2

Eric Hosmer n’a pas perdu de temps pour allumer la bougie des Padres en frappant un circuit de trois points en première manche et la formation de San Diego a écrasé les Rockies du Colorado 13-2.

Hosmer a cogné l’une des cinq longues balles des Padres, qui de classent au deuxième rang des Majeures à ce chapitre cette saison grâce à une récolte de 66. Jake Cronenworth a ajouté une claque de deux points en septième manche avant que Jurickson Profar et Trent Grisham ne récidivent avec des claques en solo en huitième. Josh Naylor a couronné la performance offensive des siens en claquant un circuit de deux points en neuvième.

Chris Paddack (3-3) a été solide durant six manches. Le droitier a réalisé 60 prises en 85 lancers, allouant cinq coups sûrs et deux points non mérités. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.

Le frappeur désigné Manny Machado a prolongé à 12 matchs sa séquence avec au moins un coup sûr. Il a frappé deux simples. Fernando Tatis fils a connu une autre journée productive, frappant trois coups sûrs, dont deux doubles.

Giants 4, Diamondbacks 1

Johnny Cueto a été efficace jusqu’en septième manche, Alex Dickerson a frappé un circuit et il a produit deux points et les Giants de San Francisco ont gagné 4-1 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Cueto a été bon à son dernier départ avant la date limite des échanges. Il a alloué un point et trois coups sûrs en six manches et deux tiers de travail.

Dickerson a cogné un circuit en solo en première manche et il a ajouté un simple d’un point en huitième, contre Archie Bradley. Tyler Rogers (2-3) a été parfait en neuvième et il a aidé les Giants à triompher pour une neuvième fois en 12 sorties.

Mariners 2, Angels 1 (10 manches)

Tim Lopes a mis fin au débat en 10e manche et les Mariners de Seattle sont venus de l’arrière pour vaincre les Angels de Los Angeles 2-1.

Lopes a frappé un simple aux dépens de José Quijada (0-1) pour permettre à Kyle Lewis de rentrer au bercail.

Lewis a cogné un circuit en septième, après que Justin Dunn eut muselé les Angels durant six manches. La formation de Seattle avait perdu les deux premiers matchs de la série de quatre duels.

La vedette des Angels, Albert Pujols, a frappé son 666e double en carrière en septième manche pour déclasser George Bett au sixième rang mondial de l’histoire du baseball majeur. C’est également lui qui a inscrit le seul point des Angels, grâce au simple d’Andrelton Simmons.

Braves 12, Phillies 10

Austin Riley a cogné un circuit en plus de frapper un double et de produire trois points pour aider les Braves d’Atlanta à battre les Phillies de Philadelphie 12-10.

Les Braves ont inscrit 10 points en deuxième manche. Dansby Swanson a également claqué un circuit.

Nick Markakis et Marcell Ozuna ont tous les deux frappé trois coups sûrs et ont récolté deux points produits du côté des Braves, qui occupent le premier rang dans la section Est de la Ligue nationale. Les Braves ont ainsi évité un balayage et ont pris une avance de trois matchs sur les Phillies et les Marlins de Miami au classement.

Andrew McCutchen, Rhys Hoskins, Didi Gregorius et Roman Quinn ont étiré les bras du côté des Phillies, qui ont vu leur séquence de cinq victoires prendre fin.

Les deux équipes ont frappé en tout 28 coups sûrs.