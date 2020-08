Les Padres de San Diego ont acquis l’artilleur Mike Clevinger dans le cadre d’une transaction impliquant de nombreux joueurs avec les Indians de Cleveland, lundi, rehaussant du même coup la qualité de leur rotation à l’occasion de la date limite des transactions dans les Ligues majeures de baseball.

Associated Press

Les Padres ont confirmé avoir obtenu Clevinger, le voltigeur Greg Allen et un joueur à être nommé plus tard en retour d’un bouquet d’espoirs comprenant le voltigeur Josh Naylor, le droitier Cal Quantrill et le receveur Austin Hedges.

Les Indians ont aussi acquis les joueurs d’avant-champ Gabriel Arias et Owen Miller, ainsi que le gaucher Joey Cantillo.

Menés par Fernando Tatis fils, les Padres sont en voie de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. L’acquisition de Clevinger est la cinquième transaction à se concrétiser chez les Padres depuis samedi.

Les Blue Jays de Toronto ont également ajouté de la profondeur à leur rotation de partants lorsqu’ils ont mis la main sur le gaucher des Diamondbacks de l’Arizona Robbie Ray et le droitier des Dodgers de Los Angeles Ross Stripling.

Les Blue Jays recevront également une somme d’argent dans l’échange tandis que les Diamondbacks ont reçu le gaucher Travis Bergen. Les Dodgers obtiennent quant à eux deux joueurs à être nommés plus tard.

Âgé de 28 ans, Ray a montré un dossier de 1-4 et une moyenne de points mérités de 7,84 en sept départs avec les Diamondbacks cette saison.

Ray a été sélectionné au match des étoiles en 2017. Il revendique une fiche de 48-50 et une moyenne de points mérités de 4,25 en sept campagnes dans les Majeures.

Un peu plus tard, la formation torontoise a échangé un joueur à être nommé plus tard en retour du joueur d’avant-champ des Marlins de Miami Jonathan Villar. Ce dernier a maintenu une moyenne au bâton de ,259 cette saison.

Les Marlins ont profité de l’occasion pour acquérir les services du voltigeur des Diamondbacks Starling Marte. La troupe de l’Arizona a reçu en retour les lanceurs Caleb Smith, Humberto Mejia et un joueur à être nommé plus tard.

Les Athletics d’Oakland ont suivi la vague en faisant l’acquisition du lanceur des Rangers du Texas Mike Minor.

Minor a éprouvé des difficultés cette saison, montrant une fiche de 0-5 et une moyenne de points mérités de 5,60 avec les Rangers. Il avait toutefois présenté un dossier de 14-10 et une moyenne de 3,59 en 32 départs en 2019.

Les Athletics trônent au sommet de la section Ouest, mais ils ont été balayés par les Astros de Houston, l’équipe en deuxième place, lors d’un programme double, samedi. La troupe d’Oakland tente de gagner un premier titre de section depuis 2013.

Les Phillies de Philadelphie ont pour leur part acquis le releveur droitier des Brewers de Milwaukee David Phelps.

Phelps est le quatrième releveur à joindre les rangs des Phillies en 10 jours, après Brandon Workman, Heath Hembree et David Hale. Phelps a montré un dossier de 2-3 et une moyenne de points mérités de 2,77 en 12 matchs cette saison.

Les Reds de Cincinnati ont fait un pas en avant dans leur tentative d’améliorer leur attaque et leur enclos de releveur.

Ils ont acquis le voltigeur des Angels de Los Angeles Brian Goodwin et le releveur des Diamondbacks Archie Bradley.

Les Rockies du Colorado ont ajouté de la profondeur au champ extérieur en obtenant les services de Kevin Pillar des Red Sox de Boston.

En retour, les Red Sox recevront un joueur dont l’identité sera connue plus tard, ou de l’argent ainsi que de l’espace pour accorder un boni contractuel à un joueur international amateur.

Les Mets de New York ont obtenu le joueur d’avant-champ Todd Frazier et le receveur Robinson Chirinos, des Rangers du Texas contre des joueurs à être nommés plus tard.

Ils ont également mis la main sur le droitier Miguel Castro, des Orioles de Baltimore, en retour de Kevin Smith, un gaucher des ligues mineures, et des considérations futures.

Les Cubs de Chicago ont obtenu les services du vétéran voltigeur Cameron Maybin et de deux releveurs gauchers dans le cadre de trois échanges.

Les meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale ont envoyé un joueur des ligues mineures aux Tigers de Detroit pour Maybin.