Asdrubal Cabrera, des Nationals de Washington, est retiré au deuxième but, alors que Jonathan Villar relaie au premier but pour le double jeu.

Jesus Aguilar a produit trois points et les Marlins de Miami ont tenu le coup après avoir mené 7-0, l’emportant 11-8 devant les Nationals de Washington, lundi.

Associated Press

Aguilar a cogné un double de deux points et a soutiré une quatrième balle avec les buts remplis.

Pablo Lopez (3-1) a blanchi les Nats en cinq manches, allouant six coups sûrs. Brandon Kintzler a mérité un sixième sauvetage.

Austin Voth (0-3) a donné six points en trois manches et deux tiers.

Juan Soto a obtenu deux doubles et deux simples, tandis qu’Adam Eaton a claqué son deuxième circuit de la saison.

Reds 2 Brewers 4

Justin Smoak a claqué un circuit en plus de produire trois points et les Brewers de Milwaukee ont mis fin à une série de quatre défaites en l’emportant 4-2 face aux Reds de Cincinnati.

Omar Narvaez a ajouté une claque en solo pour aider les Brewers à récolter un gain lors de leur premier duel d’une série de 10 à domicile.

Les Brewers ont également ralenti la lancée de Trevor Bauer (3-1), qui a amorcé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 0,68. Il est au sommet des lanceurs des Majeures à ce chapitre. Il a toutefois concédé quatre points en quatre manches. En six manches et un tiers en tout, il a alloué sept coups sûrs et deux buts sur balles, retirant sept frappeurs sur des prises.

Avant le match de lundi, les Brewers avaient été dominés 37-5 par leurs adversaires au cours des deux premières manches.

Royals 3 Cardinals 9

Paul DeJong a produit trois points à son deuxième match après avoir combattu la COVID-19, Jack Flaherty a muselé l’adversaire durant cinq manches et les Cardinals de St. Louis ont battu les Royals de Kansas City 9-3.

Paul Goldschmidt a claqué un circuit et a également produit trois points pour les Cardinals, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers duels.

À son deuxième départ seulement en 30 jours, Flaherty (2-0) a alloué un coup sûr en 64 lancers. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Après avoir été forcés de suspendre quelques-uns de leurs matchs en raison d’une éclosion de coronavirus au sein de l’équipe, les Cardinals présentent un dossier de 8-5 depuis.

Rockies 3 Diamondbacks 2

La recrue Ryan Castellani a été solide en six manches pour se mériter une première victoire en carrière, Trevor Story a cogné son neuvième circuit de la saison et les Rockies du Colorado ont retrouvé le chemin de la victoire face aux Diamondbacks de l’Arizona, l’emportant 3-2.

Les Rockies ont ainsi mis fin à une série de sept défaites.

Raimel Tapia a cogné trois coups sûrs et a donné les devants aux siens en cinquième manche. Il a également réalisé un attrapé important face à Kole Calhoun, pour mettre fin à la menace en septième manche. Il a sauvé deux importants points à son équipe.

Les Diamondbacks ont quant à eux poursuivi leur glissade au classement en encaissant un sixième revers de suite. Ils occupent le dernier rang de la section Ouest de la Ligue nationale.

Âgé de 24 ans, Castellani (1-1), a alloué trois coups sûrs en six manches, dont deux circuits en solo. Il a retiré sept des huit derniers frappeurs auxquels il a fait face et s’est ressaisi après une sortie difficile mercredi dernier, lorsqu’il a concédé cinq points aux Astros de Houston.