Lucas Giolito a égalé un sommet personnel avec 13 retraits au bâton et les White Sox de Chicago ont battu les Tigers de Detroit, 9-0.

Associated Press

Les White Sox ont gagné cinq matchs de suite ; les Tigers ont perdu neuf fois d’affilée.

Giolito (2-2) n’a donné que trois simples et un but sur balles en sept manches.

Tim Anderson a claqué un quatrième circuit en quatre jours. Il a produit sept points lors de la série.

Spencer Turnbull (2-2) a concédé trois buts sur balles en première manche. Il lui a fallu 37 tirs pour la franchir.

Il a quitté après deux manches, ayant permis trois points, deux coups sûrs et quatre buts sur balles.

Rays 10 Yankees 5

Huitième et neuvième frappeurs, Joey Wendle et Mike Zunino ont produit trois points chacun, aidant les Rays de Tampa Bay à s’imposer 10-5 contre les Yankees de New York.

Le circuit de trois points de Zunino a porté le score à 8-4 Rays, en sixième.

C’était une cinquième victoire de suite pour les Rays. Quant aux Yankees, ils échappaient un troisième match consécutif.

Dodgers 6 Mariners 1

Cody Bellinger a frappé un circuit en solo et un simple d’un point, aidant les Dodgers de Los Angeles à l’emporter 6-1 devant les Mariners de Seattle.

Clayton Kershaw (3-1) a retiré 11 frappeurs au bâton en sept manches.

Il en est à 2493 retraits sur des prises en carrière. Dans l’histoire des Dodgers, seul Don Sutton le devance à ce chapitre, avec 2696.

Kyle Seager a claqué une cinquième longue balle pour les Mariners.

Brewers 1 Twins 7

Nelson Cruz a frappé un circuit de deux points et les Twins du Minnesota ont battu les Brewers de Milwaukee, 7-1.

Jose Berrios (2-3) a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, allouant un seul coup sûr.

Eddie Rosario pensait bien marquer du premier but sur un double de Miguel Sano, en quatrième, mais les relais de Brock Holt et Orlando Arcia ont été parfaits. Il a été épinglé au marbre.

Justin Smoak a cogné une troisième longue balle pour les Brewers.

Red Sox 7-Orioles 1

Nathan Eovaldi a permis cinq coups sûrs en sept manches et les Red Sox de Boston ont vaincu les Orioles de Baltimore 7-1.

Xander Bogaerts et Mitch Moreland ont claqué une longue balle pour l’équipe de Boston, qui a signé une deuxième victoire de suite après avoir encaissé neuf revers consécutifs.

Après avoir connu une mauvaise performance contre les Yankees de New York, Eovaldi (2-2) a retiré six frappeurs sur des prises. Le grand droitier a accordé un but sur balles et un seul coup sûr de plus d’un but.

Diamondbacks 1-Athletics 5

Matt Chapman a frappé deux circuits, Matt Olson en a ajouté un et les Athletics d’Oakland ont eu raison des Diamondbacks de l’Arizona au compte de 5-1.

Chapman a claqué une longue balle en solo en première manche et une frappe de deux points en huitième. Olson a réussi un coup de quatre buts de deux points en quatrième manche.

Le partant Sean Manaea (1-2) a signé une première victoire en 2020 et les Athletics (18-8) montrent leur meilleur dossier après 26 matchs depuis 1990.