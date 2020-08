(Buffalo) Une sixième manche de sept points a mené les Blue Jays de Toronto vers un gain de 9-8 et un balayage d’un programme double contre les Phillies de Philadelphie, jeudi.

Le groupe de Charlie Montoyo avait commencé la journée en s’imposant 3-2.

Le deuxième match s’est joué en septième. Après une longue balle en solo de Rowdy Tellez et un circuit de trois points de Teoscar Hernandez, les Jays n’étaient plus qu’à un point de leurs rivaux.

Danny Jansen a créé l’impasse sur un mauvais lancer de Hector Neris (1-1), puis Tellez a ajouté un simple de deux points.

« Les gars n’ont jamais cessé d’y croire, même en retard de sept points », a dit Montoyo.

Philadelphie avait marqué sept points en première manche. Trent Thornton n’a retiré que deux frappeurs, allouant six points.

Tellez a paru incommodé après un simple en troisième, mais il est resté dans le match.

« Il a eu une crampe à la jambe, mais ça va, a dit Montoyo. Ça fait du bien de le voir connaître un match comme ça, après quelques jours à l’écart. »

Le joueur de premier coussin a raté deux matchs. Lundi, Tellez a été heurté à la tête par le coude de Renato Nunez en retirant ce dernier après un roulant, à Baltimore.

Anthony Kay (2-0) a mis la table pour A. J. Cole, qui a récolté le sauvetage.

Les Blue Jays ont remporté cinq matchs d’affilée, portant leur dossier à 12-11.

Vendredi, ils vont entamer une série de trois matchs à St. Petersburg.

Dans le premier match, Lourdes Gurriel Jr. a donné la victoire aux Blue Jays avec un simple en septième.

La balle a bondi plus haut que le troisième but Alec Bohm, qui jouait plus rapproché qu’à l’habitude. Hernandez a pu inscrire le point victorieux.

Hernandez a frappé un simple après un retrait, puis il s’est rendu au troisième but grâce à un simple de Vladimir Guerrero fils. Gurriel a enchaîné avec un simple contre Deolis Guerra (1-3).

Craig Biggio a égalé le score 2-2 en sixième, cognant un double d’un point.

Jordan Romano (2-1) a lancé en septième.

Julian Merryweather a fait ses débuts dans les grandes ligues avec une manche et un tiers en relève, disposant de trois frappeurs au bâton.

Après une séquence de cinq longues balles en quatre matchs, Randal Grichuk a connu une journée de 0 en 4.

Bryce Harper a claqué un circuit et Andrew McCutchen a frappé un simple d’un point pour les Phillies.

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred était au Sahlen Field, mais il n’a pas rencontré les médias.