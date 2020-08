Les Blue Jays perdent Bo Bichette et le 1 er match face aux Rays

(Buffalo) Brandon Lowe a cogné un circuit en solo en neuvième manche dimanche après-midi pour procurer aux Rays de Tampa Bay une victoire de 3-2 contre les Blue Jays de Toronto en conclusion du match suspendu la veille.

La Presse canadienne

Lowe a cogné un circuit dans un quatrième match d’affilée, aux dépens de Jordan Romano (1-1). Il a aussi frappé un double en septième manche.

Lowe est ainsi devenu le troisième joueur dans l’histoire des Rays à connaître une séquence de huit matchs avec au moins un coup sûr de plus d’un but. Evan Longoria, en 2009, et Wilson Ramos, en 2018, partagent le record d’équipe avec une série de neuf parties.

La victoire est allée à la fiche d’Aaron Loup (2-0). Parfait en neuvième manche, Nick Anderson a signé un troisième sauvetage cette saison.

Le duel de samedi avait été interrompu en quatrième manche à cause de la pluie alors que les Rays menaient 1-0 grâce à un circuit d’Austin Meadows en troisième. À la reprise, les Blue Jays ont créé l’égalité grâce à un simple de Rowdy Tellez en fin de quatrième manche.

Les Rays ont repris l’avance en première moitié de cinquième à l’aide d’un double de Ji-Man Choi mais les Blue Jays ont répliqué à leur tour suivant au bâton à la suite d’un double de Teoscar Hernandez.

Par ailleurs, les Blue Jays ont placé le nom de l’arrêt-court Bo Bichette sur la liste des blessés de dix jours en raison d’une entorse au genou droit.

La décision a été rendue officielle avant le deuxième match, qui sera limité à sept manches à moins d’une égalité.

Le gérant Charlie Montoyo a expliqué Bichette avait « senti quelque chose » dans son genou droit en faisant des étirements lors du match de samedi soir. Le jeune joueur des Blue Jays doit subir d’autres tests, incluant un examen d’imagerie par résonance magnétique.

« Il l’a senti tout juste avant d’aller frapper », a précisé Montoyo. Le gérant des Blue Jays a ajouté qu’il avait été mis au courant de la blessure seulement après que le match eut été suspendu.

« Il s’étirait et il l’a senti. »

Bichette avait cogné un simple en deuxième manche, prolongeant à neuf sa séquence de rencontres avec au moins un coup sûr.

Âgé de 22 ans, Bichette affichait une moyenne au bâton de ,361 avec cinq circuits jusqu’à maintenant cette saison. Avant la partie de samedi, il avait frappé des circuits dans quatre parties de suite.