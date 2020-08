PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

Hunter Renfroe a produit trois points avec deux circuits, jeudi, aidant les Rays de Tampa Bay à l’emporter 17-8 contre les Red Sox de Boston.

Associated Press

Mike Zunino et Brandon Lowe ont aussi frappé la longue balle pour les Rays, victorieux à leurs six derniers matchs.

Manuel Margot a obtenu quatre coups sûrs, et ce pour la deuxième fois dans la série.

Renfroe, Yandy Diaz et Willy Adames ont chacun obtenu trois coups sûrs.

Tous les frappeurs des Rays ont logé la balle en lieu sûr, sauf Jose Martinez (0 en 6).

Anthony Banda a récolté un premier sauvetage.

Kevin Plawecki a produit trois points pour les Red Sox, qui ont perdu quatre matchs de suite.

L’arrêt-court Rafael Devers a vécu un cauchemar en défense, commettant trois erreurs.

À ses débuts dans les grandes ligues, le lanceur partant Kyle Hart (0-1) a donné sept points, sept coups sûrs et trois buts sur balles, en deux manches.

Orioles 11 — Phillies 4

Pedro Severino a frappé un circuit de trois points et les Orioles de Baltimore ont inscrit un cinquième gain d’affilée, l’emportant 11-4 contre les Phillies de Philadelphie.

Anthony Santander a donné l’avance 4-2 aux Orioles avec un double de trois points, en cinquième.

Voltigeur de droite, Santander se classe troisième de la Ligue américaine avec 19 points produits.

J. T. Realmuto a cogné deux circuits de deux points pour les Phillies, battus à leurs trois dernières rencontres.

Jake Arrieta (1-2) a alloué quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles, en quatre manches et deux tiers.

Pirates 9 — Reds 6

Les Pirates de Pittsburgh ont marqué sept fois en deuxième, tenant ensuite le coup pour mériter un gain de 9-6 face aux Reds de Cincinnati.

Pittsburgh obtenait un premier gain en quatre matchs.

Colin Moran a fourni un circuit en solo et un simple d’un point.

Josh Bell a cogné un simple de deux points.

Gregory Polanco a réussi un coup de quatre buts, en plus de soutirer une quatrième balle avec les buts remplis.

Freddy Galvis a frappé un quatrième circuit pour les Reds.

Anthony DeSclafani (1-1) a permis neuf points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches.