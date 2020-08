(Miami) Les Marlins de Miami ont remué ciel et terre afin de trouver des remplaçants à la suite de l’éclosion de coronavirus qui a fauché leur effectif régulier, et ils ont donc ajouté un Moran, un Morin, deux lanceurs qui s’appellent Josh Smith et un ex-patineur de vitesse qui fut médaillé aux Jeux olympiques.

Steven Wine

Associated Press

Parmi les 18 joueurs qui se sont greffés à leur formation régulière de 30 se trouvent également le voltigeur Monte Harrison et le droitier Jose Guzman, deux espoirs très attendus qui ont pris part à un match des Ligues majeures pour la première fois.

Les Marlins ont mis fin à une pause de huit jours avec un match au Camden Yards, mardi soir, contre les Orioles de Baltimore.

Parmi les autres nouveaux visages qui se sont joints à l’équipe se trouve le lanceur Richard Bleier, qui était de retour dans son ancien domicile après avoir été acquis des Orioles pendant le week-end.

« Nous sommes excités à l’idée de retourner sur le terrain », a déclaré le président des opérations baseball Michael Hill.

Environ trois heures avant le début du match, prévu pour 19 h 35, les autorités du Baseball majeur ont publié un communiqué annonçant que « le match pourrait être retardé dans l’attente des résultats finaux qui permettront aux Marlins de jouer ».

Les lanceurs partants Sandy Alcantara et Caleb Smith ont rejoint Jose Urena sur la liste des blessés des Marlins, ce qui signifie que trois des cinq membres de leur rotation sont absents. Huit de leurs 12 releveurs qui étaient présents lors de leur match d’ouverture séjournent également à l’infirmerie, tout comme le joueur d’arrêt-court Miguel Rojas.

Puisque plus de la moitié de l’équipe a dû être remplacée, le joueur d’avant-champ Eddy Alvarez, un athlète âgé de 30 ans originaire de Miami qui a remporté l’argent en patinage de vitesse aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, s’est joint aux nouveaux venus. Il s’agissait de son premier match dans les Ligues majeures.

« C’est une histoire totalement inédite », s’est écrié Hill.

Et il y a ceci : les Marlins ont techniquement entamé le match au premier rang de la section Est de la Ligue nationale.

À 2-1, les Marlins ont commencé la journée avec le meilleur taux de victoires de leur section. Les équipes doivent disputer seulement 60 parties cette saison, et il est possible que certaines d’entre elles ne puissent le faire à cause des imprévus associés à la pandémie.

Dans ce cas-ci, puisque 16 des 30 clubs accéderont aux séries éliminatoires, le taux de victoires servira à les départager.

Les Marlins n’ont pas joué un seul match depuis le 26 juillet. Après une série contre les Phillies de Philadelphie, la saison des Marlins a été interrompue à cause d’une éclosion de coronavirus dans l’équipe.

Au moins 18 joueurs et 21 personnes au sein du contingent ont obtenu des résultats positifs.

Le match de mardi doit remplacer celui qui devait avoir lieu le 29 juillet et qui devait coïncider avec l’ouverture locale des Orioles. Ces derniers ont plutôt affronté les Yankees de New York.