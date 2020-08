(New York) La série de quatre rencontres entre les Cardinals et les Tigers de Detroit a été reportée ; sept joueurs de St. Louis, et six employés de l’équipe ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19.

Associated Press

La série devait se dérouler de mardi à jeudi au Comerica Park de Detroit. Ces nouvelles informations n’augurent rien de bon pour le Baseball majeur, malgré les déclarations du commissaire Rob Manfred ce week-end.

Samedi, Manfred a déclaré qu’il est confiant de voir le calendrier se poursuivre jusqu’à la conclusion des séries éliminatoires sans interruption à cause de la pandémie de coronavirus, bien que certains clubs pourraient être incapables de disputer les 60 matchs réglementaires.

Pendant un entretien réalisé avec l’Associated Press, Manfred a mentionné que le Baseball majeur sait quel joueur est à l’origine de l’éclosion de COVID-19 dans le vestiaire des Marlins de Miami. Les Marlins et les Phillies de Philadephie ont remis leurs matchs pendant une semaine entière.

Puisque l’éclosion s’est produite dans le vestiaire des visiteurs du Citizens Bank Park, les Phillies ont dû interrompre leurs activités pendant une semaine et se soumettre à des tests de dépistage quotidiens.

Au moins 18 joueurs des Marlins ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19 jusqu’ici. Les Marlins doivent relancer leurs activités mardi contre les Orioles de Baltimore, après avoir été contraints à une pause forcée depuis le 26 juillet.

À peine une dizaine de jours après le coup d’envoi de la saison régulière écourtée par la pandémie — le calendrier est passé de 162 à 60 matchs par club —, le coronavirus a provoqué le report d’une vingtaine de matchs, dont la série de trois matchs entre les Cardinals et les Brewers de Milwaukee le week-end dernier.

Depuis, les joueurs des Cardinals sont testés au quotidien. Ceux-ci ont disputé leur dernier match le 29 juillet contre les Twins du Minnesota, et souhaitent relancer leur saison vendredi à domicile contre les Cubs de Chicago.

Les Cards sont ainsi devenus la deuxième équipe à être fauchée par le coronavirus depuis le début de la saison, le 23 juillet.

Le virus a également poussé au moins deux autres joueurs vers la sortie samedi : le voltigeur étoile des Brewers Lorenzo Cain et le joueur de deuxième-but des Marlins Isan Diaz.