La décision du baseball majeur de jouer des matchs à huis clos à domicile et à l’extérieur, obligeant les clubs à voyager à travers les États-Unis, a été critiquée par les experts de santé, alors que la pandémie est incontrôlée dans le pays.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) « On joue » : le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a assuré samedi que la saison continuerait malgré plusieurs cas de coronavirus et des matchs reportés, après une reprise à huis clos mais sans « bulle » sanitaire.

Agence France-Presse

Après les Marlins de Miami et les Phillies de Philadelphia, au tour des Cardinals de St. Louis de déplorer des cas positifs… et de voir, en conséquence, au mois trois de ses matchs reportés.

Vendredi et samedi, les résultats des tests ont révélé que trois joueurs et plusieurs membres du personnel des Cardinals étaient déclarés positifs à la COVID-19.

Résultat, c’est l’ensemble de la série de trois matchs prévus vendredi, samedi et dimanche chez les Milwaukee Brewers qui a été reportée, s’ajoutant à plusieurs autres reports depuis le début de la saison MLB, le 23 juillet, avec quatre mois de retard à cause de la pandémie.

Mais le patron de la MLB l’a soutenu : « On joue », malgré tout. « Je ne suis pas un lâcheur en règle générale et il n’y a aucune raison d’arrêter [la saison] maintenant. Nous avons dû être flexibles, mais c’est gérable », a-t-il affirmé à ESPN.

PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a assisté au match entre les Yankees et les Nationals, le 23 juillet à Washington.

Contrairement à la NBA, qui a repris le 30 juillet dans la bulle de Disney World en Floride, le baseball majeur a opté pour des matchs à huis clos à domicile et à l’extérieur, obligeant les clubs à voyager à travers les États-Unis. Une décision critiquée par les experts de santé, alors que la pandémie est incontrôlée dans le pays.

La franchise des Marlins a déploré 20 personnes déclarées positives et n’a plus joué depuis le week-end dernier, tout comme les Phillies.

Mais le baseball majeur a annoncé samedi que les Phillies rejoueraient dès lundi chez les Yankees de New York et que les Marlins reprendraient mardi à Baltimore.

Cependant, le joueur des Brewers Lorenzo Cain a décidé qu’il ne jouerait plus en 2020, imitant plusieurs vedettes qui ont renoncé à prendre part au championnat, comme le lanceur des Dodgers de Los Angeles, David Price.

« Avec toute l’incertitude et les inconnues qui entourent notre sport en ce moment, je sens que c’est la meilleure décision pour moi, ma femme et nos trois enfants », a indiqué Lorenzo Cain.