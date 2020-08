Le coronavirus a entraîné le 17e report d’un match du Baseball majeur en dix jours, samedi, incitant au moins deux autres joueurs à se retirer de la saison et mettant en doute la possibilité que le calendrier écourté de 2020 puisse être complété.

Jake Seiner et Steven Wine

Associated Press

Un duel entre les Cardinals de St. Louis et les Brewers à Milwaukee a été reporté pour une deuxième journée consécutive après qu’un autre joueur et des membres du personnel des Cardinals eurent obtenu des résultats positifs pour le coronavirus à la suite de tests rapides, a annoncé le Baseball majeur.

Selon ce qu’a confié à l’Associated Press une personne au fait de la situation, trois membres du personnel des Cardinals ont reçu des résultats positifs.

Les résultats des analyses de salive ne seront pas connus avant plus tard samedi, ont ajouté les autorités du Baseball majeur.

Les Brewers ont ensuite annoncé que le voltigeur de centre Lorenzo Cain, un gagnant du Gant d’Or, ne jouera plus cette saison.

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LORENZO CAIN

Cain, marié et père de trois jeunes garçons, dit avoir pris sa décision « après une réflexion approfondie et une discussion avec ma famille ».

« Avec toute l’incertitude et les inconnus entourant notre sport en ce moment, je considère qu’il s’agit de la meilleure décision pour moi, mon épouse et nos trois enfants », a expliqué Cain, samedi, dans un communiqué publié par les Brewers.

« L’organisation des Brewers s’est montrée très compréhensive et solidaire de ma décision, et je l’en remercie. Je souhaite à tous mes merveilleux coéquipiers la meilleure des chances cette saison et j’ai hâte de retourner sur le terrain en 2021. S’il vous plaît, demeurez prudents. »

« Nous appuyons totalement la décision de Lorenzo. Son talent sur le terrain et son leadership dans le vestiaire nous manqueront », a commenté le directeur général des Brewers, David Stearns, dans un communiqué.

De leur côté, les Marlins de Miami n’ont reçu aucun nouveau résultat positif à la suite de leur plus récente ronde de tests de dépistage, ont annoncé les autorités du Baseball majeur. Néanmoins, le joueur de deuxième but Isan Diaz a choisi de rentrer chez lui.

Díaz a régulièrement reçu des résultats négatifs pendant que la saison était en pause, mais il a décidé de devenir le premier joueur de l’équipe à se retirer. Il a participé à deux des trois parties des Marlins avant que leur saison ne soit interrompue.

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Isan Diaz

« Ç’a été difficile de voir autant de mes coéquipiers se faire infecter par le virus et de voir avec quelle rapidité il se répand », a écrit Diaz sur Instagram.

« Après une longue réflexion, j’ai pris la difficile décision de me retirer du reste de la saison 2020. »

À titre de recrue l’an dernier, Diaz a affiché une moyenne au bâton de ,173, mais l’organisation des Marlins considère qu’il a le potentiel pour connaître du succès.

Par ailleurs, les joueurs des Phillies de Philadelphie ont obtenu la permission de se rendre au Citizens Bank Park et participer à des séances d’entraînement décalées à compter de l’après-midi.

Le Baseball majeur a fait savoir qu’aucun joueur des Phillies n’a reçu un résultat positif à la COVID-19 au cours de la dernière semaine. Par ailleurs, bien que trois membres du personnel aient obtenu des résultats positifs, il semble que deux d’entre eux étaient en fait de faux positifs. Quant au troisième, en raison du moment du test positif, il pourrait ne pas être lié à l’éclosion aux Marlins.

Le Baseball majeur a reprogrammé à la semaine prochaine les matchs entre les Phillies et les Yankees qui devaient avoir lieu cette semaine. Les deux équipes doivent jouer à New York, lundi et mardi, et à Philadelphie, mercredi et jeudi.

Le match qui devait avoir lieu jeudi entre les Yankees et les Rays de Tampa Bay a été reprogrammé au 8 août, dans le cadre d’un programme double.

« Ce que le virus nous a enseigné, c’est que nous vivons dans des situations qui changent jour après jour, semaine après semaine », a souligné le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Les Marlins disputeront une série de quatre matchs à Baltimore de mardi à jeudi, incluant un programme double. Les Marlins camperont le rôle de club receveur lors de deux des quatre matchs.

Le Baseball majeur a aussi annoncé qu’il va reprogrammer les matchs à reprendre dans la série entre les Yankees et les Orioles, et celle entre les Marlins et les Phillies.

Les personnes au fait de la situation entourant les Cardinals et les Marlins s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que les résultats des tests n’avaient pas été dévoilés.

Deux joueurs des Cardinals avaient reçu un diagnostic positif vendredi, entraînant le report du premier match de la série contre les Brewers. Les équipes espéraient reprendre l’action samedi, et participer à un programme double dimanche.

Dans un communiqué, les Cardinals ont expliqué avoir été informés jeudi soir de tests positifs à partir d’échantillons prélevés mercredi avant un match au Minnesota. Les joueurs et le personnel ont reçu l’ordre de demeurer isolés dans leurs chambres d’hôtel.