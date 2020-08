Aaron Judge a cogné un circuit de deux points et les Yankees de New York ont signé un quatrième gain de suite, vendredi, infligeant un revers de 5-1 aux Red Sox de Boston.

La Presse canadienne

Judge a donné l’avance 2-1 aux siens avec un troisième circuit en trois soirs, en troisième manche.

Gio Urshela a ajouté un circuit en solo en quatrième, puis Brett Gardner a complété avec un circuit de deux points en huitième.

DJ LeMahieu a obtenu trois des neuf coups sûrs des New-Yorkais.

Jordan Montgomery (1-0) a donné un point et cinq coups sûrs, en cinq manches et deux tiers.

Ryan Weber (0-2) a permis trois points et quatre coups sûrs en trois manches et un tiers.

Sa moyenne se chiffre à 11,57.

Reds 2 Tigers 7

Spencer Turnbull a été solide en six manches, vendredi, aidant les Tigers de Detroit à l’emporter 7-2 face aux Reds de Cincinnati.

Turnbull (1-0) a permis trois coups sûrs et un but sur balles, retirant six frappeurs sur des prises.

Travis Demeritte des Tigers a marqué sur un mauvais lancer, en septième. Une manche plus tard, il a porté le score à 7-2 en frappant un double de deux points.