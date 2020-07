La saison de l’as lanceur Corey Kluber pourrait être terminée après une seule manche de travail pour les Rangers du Texas.

Kluber, un double lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue américaine, a subi une déchirure d’un petit muscle dans l’épaule droite.

La blessure ne nécessitera pas une opération, mais même dans le meilleur des scénarios dans cette saison écourtée, Kluber ne lancera pas pendant les quatre prochaines semaines, après quoi son état de santé sera réévalué.

Jon Daniels, président et directeur général des Rangers, n’a pas caché qu’il s’agit d’un dur coup pour sa formation.

Daniels a fait savoir lundi qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique avait révélé une déchirure de grade 2. Âgé de 34 ans, l’artilleur droitier recevra une injection au plasma riche en plaquettes cette semaine.

Après avoir blanchi les Rockies du Colorado en première manche dimanche, Kluber a quitté le match en raison de raideurs derrière son épaule. Il s’agissait de son premier départ dans les Ligues majeures depuis le 1er mai 2019, lorsqu’il a été victime d’une fracture de l’avant-bras droit après avoir été atteint par un coup en flèche. Pendant sa rééducation l’été dernier, il s’est blessé au côté droit.

« Compte tenu de la durée (avant la nouvelle évaluation), la nature du calendrier de 60 matchs et tout ce qui s’ensuit, l’échéance ne nous avantage pas », a affirmé Daniels.

« Nous allons lui donner sa période de repos. Ensuite, s’il est rétabli ou si la blessure est guérie au point où il peut recommencer à lancer, il le fera avec la possibilité qu’il soit prêt pour la fin de la saison. Si c’est le cas, ce sera probablement à titre de releveur, compte tenu du temps requis dont a besoin un partant pour retrouver la forme. »

Les Rangers n’ont effectué aucune manœuvre au sein de leur formation lundi puisqu’ils profitaient d’une journée de congé. Toutefois, le nom de Kluber sera placé sur la liste des blessés.

Selon Daniels, Kolby Allard, un jeune gaucher qui fait déjà partie du groupe de 30 joueurs après neuf départs à titre de recrue l’an dernier, remplacera Kluber au sein de la rotation des partants.

Les Rangers ont fait l’acquisition de Kluber dans une transaction avec les Indians en décembre, pour bonifier une rotation qui réunissait déjà le gaucher étoile Mike Minor et le puissant vétéran Lance Lynn.

Kluber a été le lanceur partant lors du match d’ouverture des Indians lors de chacune des cinq dernières saisons. Durant cette période de temps, il s’est avéré l’un des lanceurs les plus dominants et les plus réguliers du tout le baseball.

Avant de se blesser la saison dernière, il a gagné 20 matchs en 2018 et avait accumulé au moins 203 manches de travail et 222 retraits au bâton chaque année entre 2014 et 2018. Il a remporté le Cy Young en 2014 et en 2017.

Kluber a passé neuf saisons avec les Indians et le gérant Terry Francona lui a envoyé un texto de bons souhaits et de soutien.