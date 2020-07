Le stade Fenway Park lors du match de dimanche entre les Orioles et les Red Sox.

(Miami) Deux matchs du Baseball majeur prévus lundi soir ont été reportés tandis que les Marlins de Miami sont aux prises avec une éclosion de cas de COVID-19 qui les a immobilisés à Philadelphie.

Steven Wine

Associated Press

Le match d’ouverture des Marlins contre les Orioles de Baltimore a été reporté, tout comme l’affrontement que devaient livrer les Yankees de New York aux Phillies, au Citizens Bank Park.

PHOTO D’ARCHIVES WILFREDO LEE, AP Le receveur Jorge Alfaro (à gauche) a été placé sur la liste des blessés, vendredi.

Les Yankees auraient utilisé le même vestiaire qu’ont utilisé les Marlins ce week-end. Ces derniers ont d’ailleurs reporté leur vol de retour, dimanche soir, après le dernier match de leur série contre les Phillies.

La MLB a annoncé le report des deux matchs environ sept heures et demie avant l’heure prévue du premier lancer, tout en précisant que de plus amples tests de détection seront effectués. Par communiqué, la MLB a indiqué que les membres infectés des Marlins sont actuellement en confinement en attendant les résultats de leurs tests.

Le lanceur Jose Urena n’a pas effectué son départ prévu lors du match de dimanche, et le nom du receveur Jorge Alfaro a été placé sur la liste des blessés, vendredi.

PHOTO D’ARCHIVES JOHN BAZEMORE, AP Le lanceur des Marlins Jose Urena, n’a pas effectué son départ prévu lors du match de dimanche.

Aucune raison n’a été fournie pour ces changements, mais le gérant Don Mattingly a expliqué que ceux qui avaient reçu un test positif seraient mis en quarantaine à Philadelphie.

Peut-on jouer durant la pandémie ?

Le bilan médical des Marlins a soulevé de nouveaux doutes sur la capacité du Baseball majeur de terminer la saison pendant la pandémie. À Cincinnati, le deuxième-but Mike Moustakas et le voltigeur de centre Nick Senzel des Reds ont ressenti des symptômes dimanche, alors que le nom d’un de leur coéquipier a été rayé de la formation la veille parce qu’il a été testé positif à la COVID-19.

Certains joueurs des Marlins se sont échangé des messages textes au sujet de l’état de santé de certains coéquipiers avant le match de dimanche, mais la possibilité de ne pas disputer la rencontre n’a pas été évoquée, a affirmé l’arrêt-court Miguel Rojas.

« Ça n’a jamais été notre intention, a dit Rojas. Nous savions que cela pouvait se produire à un certain moment. Nous nous sommes présentés au stade prêts à jouer. »

« C’est juste de dire que les gars sont inquiets de certaines choses, a ajouté Mattingly. Ils veulent que leurs sentiments par rapport à cette situation soient partagés. Je crois que c’est raisonnable. Nous parlons des questions de santé. »

Les Marlins ont disputé des matchs préparatoires à Atlanta mardi et mercredi contre les Braves, qui ont depuis été privés de leurs deux principaux receveurs, Tyler Flowers et Travis d’Arnaud. Les deux joueurs ont souffert de symptômes associés à la COVID-19. Mattingly a refusé de spéculer à savoir si les ennuis de santé des Marlins étaient dus à leur arrêt en Géorgie.

Miami est l’un des points chauds de la pandémie, mais dimanche, Mattingly a affirmé s’y sentir plus en sécurité.

« Vous vous sentez en sécurité au stade et je me sens en sécurité chez moi, a-t-il dit. C’est plus inquiétant à l’étranger. »

Les journalistes de l’Associated Press David Ginsburg, à Baltimore, et Rob Maaddi, à Philadelphie, ont contribué à cet article.