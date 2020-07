PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS

(Cincinnati) Les Reds de Cincinnati ont placé le deuxième but Mike Moustakas sur la liste des blessés car il ne se sentait pas bien au réveil, dimanche.

Associated Press

« En cas de doute, vous devez rester à la maison », a résumé le gérant David Bell.

Le voltigeur de centre Nick Senzel n’était pas disponible non plus, face aux Tigers de Detroit. On n’a pas spécifié la raison dans son cas.

Samedi, le joueur d’avant-champ des Reds Matt Davidson a vu son nom être inscrit à la liste des blessés, résultat d’un test positif à la COVID-19.

Il était le frappeur de choix lors du match inaugural des siens, vendredi.